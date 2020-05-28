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13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница США обнаружила похожего на зефир мотылька (фото)

Насекомое «пушистое» и ярко-розовое.

Писательница и режиссер Ребекка Лавуа из США в конце мая заметила во дворе своего дома необычного мотылька. Он был больше похож на розовый зефир или детскую игрушку, чем на настоящее насекомое.

Этот мотылек существует в природе, и сейчас он сидит на моей ограде.

Пораженная женщина опубликовала фото гостя в Twitter, а спустя время заметила его друга — точно такого же мотылька, который отдыхал на москитной сетке возле ее дома.

Обновление: теперь их двое.

В комментариях пользователи пояснили, что розовое и «пушистое» насекомое называется Dryocampa rubicunda («кленовый мотылек»). Они отличаются розово-желтым цветом крыльев и тела и крупным размером. Обитают они на территории Северной Америки и в основном питаются листьями клена, за что и получили свое название.

Подписчики Ребекки принялись показывать свои фото необычного мотылька, а также шутить над его внешностью, сравнивая со сладостями и диско-звездами 70-х годов.

Я нашла такого же на своем крыльце.
У него явно есть некое могущество.
Диско-мотылек 70-х отдыхает после своих обычных ночных развлечений.
Одинаковая энергия.
Я тоже видел одного в церковном лагере, где консультировался прошлым летом.

Екатерина Гура

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