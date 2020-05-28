This moth exists in nature and it’s ON MY DECK pic.twitter.com/frBXkvav3d— Rebecca Lavoie (@reblavoie) May 21, 2020
13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США обнаружила похожего на зефир мотылька (фото)
Насекомое «пушистое» и
Писательница и режиссер Ребекка Лавуа из США в конце мая заметила во дворе своего дома необычного мотылька. Он был больше похож на розовый зефир или детскую игрушку, чем на настоящее насекомое.
Пораженная женщина опубликовала фото гостя в Twitter, а спустя время заметила его друга — точно такого же мотылька, который отдыхал на москитной сетке возле ее дома.
В комментариях пользователи пояснили, что розовое и «пушистое» насекомое называется Dryocampa rubicunda («кленовый мотылек»). Они отличаются
Подписчики Ребекки принялись показывать свои фото необычного мотылька, а также шутить над его внешностью, сравнивая со сладостями и
Екатерина Гура