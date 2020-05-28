В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

В частности, избежать контакта с людьми может быть затруднительно на пешеходных переходах или остановках. При этом в ведомстве подчеркнули, что надевать и снимать средства защиты несколько раз за прогулку нельзя.
«Таким образом можно легко перенести инфекцию с них на кожные покровы», — отметили специалисты.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении масочного режима. С 1 июня во время прогулок и занятий спортом жители столицы будут обязаны использовать средства защиты. Ранее надевать маски и перчатки требовалось только в общественных местах и транспорте.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 5,5 миллиона человек, свыше 350 тысяч умерли. В России выявили 379 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 4 тысяч человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.