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16:09 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На улице нужно ходить в маске и перчатках, потому что соблюдать социальную дистанцию не всегда возможно, рассказали порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

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Источник: РИА Новости

В частности, избежать контакта с людьми может быть затруднительно на пешеходных переходах или остановках. При этом в ведомстве подчеркнули, что надевать и снимать средства защиты несколько раз за прогулку нельзя.

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«Таким образом можно легко перенести инфекцию с них на кожные покровы», — отметили специалисты.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении масочного режима. С 1 июня во время прогулок и занятий спортом жители столицы будут обязаны использовать средства защиты. Ранее надевать маски и перчатки требовалось только в общественных местах и транспорте.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 5,5 миллиона человек, свыше 350 тысяч умерли. В России выявили 379 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 4 тысяч человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.

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