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16:44 (мск), источник: ТАСС Наука

Хищные динозавры конца юрского периода оказались каннибалами

В основном это были аллозавры и цератозавры.

Источник: Brian Engh

ТАСС, 28 мая. Рисунок царапин на нескольких тысячах костей аллозавров и других крупных хищных динозавров конца юрского периода показал, что пятую часть этих останков обглодали их же сородичи. Большая часть подобных следов принадлежала аллозаврам и цератозаврам. Выводы ученых опубликовал научный журнал PLOS ONE.

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«Большие двуногие хищники, такие как аллозавры, вряд ли привередливо выбирали еду, особенно тогда, когда ее было достаточно мало. Падаль и мясо их собственных сородичей точно входили в их меню», — рассказала Стефани Драмхеллер, палеонтолог из Университета штата Теннесси (США) и один из авторов работы.

Аллозавры (Allosaurus fragilis) — одни из самых известных хищных ящеров конца юрского периода. Их останки палеонтолог Чарльз Марш открыл еще в 1877 году, на заре развития палеонтологии. Впоследствии ученые обнаружили еще почти два десятка их родичей, которые на Земле значительно позже.

Эти динозавры уступали в размерах другим крупным хищникам мезозоя, в том числе тираннозаврам, абелизаврам и спинозаврам, однако благодаря некоторым уникальным для своей эпохи чертам они выиграли в конкуренции с другими видами ящеров. В частности, скелет аллозавров был приспособлен для быстрого бега, а зубами и челюстями эти динозавры могли пользоваться как топором, оставляя на теле жертв кровоточащие раны. Благодаря этому аллозавры могли загонять гораздо более крупную добычу.

Каннибалы юрского периода

Изучая кости Allosaurus fragilis, а также других крупных хищников конца юрского периода, в том числе цератозавров, торвозавров и заврофаганаксов, Драмхеллер и ее коллеги выяснили, что аллозавры могли охотиться не только на крупных травоядных ящеров, но и питаться падалью и плотью своих же собственных сородичей.

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В общей сложности палеонтологи изучили свыше 2,3 тыс. костей этих хищников, найденных на территории штата Колорадо за последние несколько десятилетий. Ученые проанализировали, как сохранились эти окаменелости и какие именно повреждения на них были. Параллельно палеонтологи искали аналогичные повреждения на костях травоядных ящеров.

Оказалось, что на большом количестве костей аллозавров и других хищников этой эпохи — около трети изученных образцов — были характерные царапины и трещины от зубов других динозавров. Большинство этих повреждений были делом зубов аллозавров и цератозавров.

Ученые объединили эти данные с результатами аналогичного анализа для костей травоядных динозавров и обнаружили, что каждая пятая жертва хищников была их сородичем. Это, по мнению Драмхеллер, говорит о том, что хищным динозаврам в конце юрского периода постоянно не хватало пищи, поэтому они были готовы есть не только падаль, но и нападать на своих же сородичей.

Это открытие, как отмечают палеонтологи, стало первым свидетельством того, что аллозавры могли быть каннибалами и добывать пищу не только благодаря охоте стаями, но и другими способами. Это значительно расширяет их возможную роль в экосистемах конца юрского периода.

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