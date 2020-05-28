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17:16 (мск), источник: Коммерсантъ

РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров

РЖД с 29 мая возвращаются к обычной рассадке пассажиров в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе компании. С апреля РЖД из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 продавали билеты с учетом социальной дистанции.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
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Скончалось4 142+174
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Выздоровело150 993+8 785
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Выздоровело2 374 387+62 983
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Источник: Агентство «Москва»

В России за последние сутки зарегистрирован 8371 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 379 тыс. За весь период в России от коронавируса умерли 4142 человека, выздоровели более 150 тыс.

«Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором», — сообщили «РИА Новости» в РЖД.

На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажи на все места.
пресс-служба РЖД
(цитата по «РИА Новости»)
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Рекомендаций о дистанционной рассадке пассажиров в поездах дальнего следования не содержится и в мерах на время выхода из режима ограничений, подготовленных Минтрансом. При этом, согласно документу, при посадке пассажиров будет проводиться визуальный контроль состояния их здоровья, а в пути не реже двух раз в сутки будет измеряться температура. Кроме того, Минтранс рекомендовал проводить влажную уборку не реже двух раз в сутки с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, а уборку туалетов с обязательным мытьем полов и стен не менее четырех раз в сутки.

Ранее в РЖД сообщили, что с 29 мая по 23 июня сохранят временный график «Сапсанов», но увеличат число поездов почти вдвое. На фоне пандемии пассажиропоток РЖД снизился на 80%. Компания отменила более 100 поездов. Кроме того, были отменены 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.

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