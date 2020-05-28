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17:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как мы седеем из-за стресса? Ученые выявили этот механизм

Всем известно, что появление седины связано не только со старением организма, но и со стрессом. «Я чуть не поседел», — говорят многие, описывая пережитое потрясение. Однако объяснить взаимосвязь между стрессом и седением с научной точки зрения удалось лишь недавно группе ученых из Гарвардского университета. Их выводы описаны в научном журнале Nature.

Источник: BBC News Русская служба

Примерно такой же принцип действует, когда хамелеон меняет окраску. Это происходит в момент опасности, когда животное испытывает стресс. У летучих драконов (разновидность ящериц) тоже в момент стресса повышается уровень темно-серого пигмента.

У человека механизм, отвечающий за цвет наших волос, берет начало в мезенхимальных стволовых клетках (MeSC). Они высвобождают меланоциты, которые мигрируют к основанию волосяных фолликул и там вырабатывают пигмент меланин, а он, в свою очередь, и окрашивает наши волосы.

Этот процесс в обычных условиях не прекращается. Наглядно это видно на примере искусственно окрашенных в другой цвет волос: отрастающие корни имеют цвет, данный человеку от природы.

Когда организм переживает негативную эмоциональную встряску, на одном из этапов этого процесса система дает сбой, и вместо нашего естественного цвета волосяные фолликулы получают дозу серого пигмента.

Как же именно это происходит?

Эксперимент проводили на крысах, которых заставили испытать стресс, вызванный физической болью. Боль вызвала реакцию гипервозбуждения, которую также называют fight or flight (сражайся или убегай). Этот эффект активизировал у крыс выработку нейротрансмиттера норадреналина.

Цвет волос человека зависит от того, какой пигмент попал в волосяной фолликул | Источник: BBC News Русская служба

Норадреналин отвечает за повышенное внимание и импульс к действию и связан с MeSC. Как только крыса испытала боль, у нее произошел выброс норадреналина, стволовые клетки меланоцитов начали в ускоренном режиме размножаться, мигрировать и истощаться.

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При этом запас MeSC, который ограничен, сократился, а чем меньше в организме MeSC, тем менее качественные меланоциты участвуют в пигментации волос.

В отличие от животных, человек, кроме физической боли, способен испытывать душевные страдания, сильные эмоциональные потрясения и длительные глубокие переживания. Поэтому сбои в процессе пигментации наших волос могут происходить гораздо чаще.

Всем известны истории о том, как 20-летние парни полностью седели на войне. В основе знаменитого фильм Элема Климова «Иди и смотри» — история белорусского подростка, который, став свидетелем карательной операции, за пару дней превращается в седого старика.

В процессе старения человека истощение запаса MeSC происходит с годами естественным образом, и человек тоже начинает седеть.

В более редких случаях раннее появление седых волос объясняется наследственной предрасположенностью.

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