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18:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

На представленной карте все жилые дома Москвы разделены на шесть групп.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
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Скончалось4 142+174
15.05
113
16.05
119
17.05
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27.05
161
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Выздоровело150 993+8 785
15.05
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16.05
4940
17.05
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18.05
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27.05
11079
28.05
8785
15.0528.05
Инфицировано5 727 629+101 582
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
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28.05
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15.0528.05
Скончалось356 435+4 620
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Выздоровело2 375 298+61 065
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Источник: AP 2020

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. «Прогулочный режим» в тестовом формате начнет действовать в столице с 1 июня.

Спланировать прогулку можно с помощью карты. Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках.
Сообщение на сайте mos.ru

На представленной карте все жилые дома Москвы разделены на шесть групп. Для каждой группы выделены дни для прогулок. Гулять с 9:00 до 21:00 разрешается не чаще трех раз в неделю (два раза в будни и один — в выходные). До 9:00 гулять и заниматься спортом можно без ограничений.

Согласно правилам прогулок, выходить на улицу можно только в маске, также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Гулять рекомендуется в радиусе 2 км от дома. При себе следует иметь документы, подтверждающие место проживания. Документы будут проверяться выборочно сотрудниками полиции и ОАТИ.

Во время прогулок нельзя играть в футбол, устраивать пикники или другие совместные развлечения, а также пользоваться беседками, детскими, спортивными площадками и другими элементами городской инфраструктуры, прикосновение к которым может передать инфекцию другим людям.

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Во время загрузки произошла ошибка.
27 мая© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 28.05
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