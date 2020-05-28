18:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
На представленной карте все жилые дома Москвы разделены на шесть групп.
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. «Прогулочный режим» в тестовом формате начнет действовать в столице с 1 июня.
Спланировать прогулку можно с помощью карты. Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках.
На представленной карте все жилые дома Москвы разделены на шесть групп. Для каждой группы выделены дни для прогулок. Гулять с 9:00 до 21:00 разрешается не чаще трех раз в неделю (два раза в будни и один — в выходные). До 9:00 гулять и заниматься спортом можно без ограничений.
Согласно правилам прогулок, выходить на улицу можно только в маске, также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Гулять рекомендуется в радиусе 2 км от дома. При себе следует иметь документы, подтверждающие место проживания. Документы будут проверяться выборочно сотрудниками полиции и ОАТИ.
Во время прогулок нельзя играть в футбол, устраивать пикники или другие совместные развлечения, а также пользоваться беседками, детскими, спортивными площадками и другими элементами городской инфраструктуры, прикосновение к которым может передать инфекцию другим людям.