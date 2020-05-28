Коронавирус COVID-19: главные события 28 мая

В России за сутки был выявлен 8371 новый случай COVID-19. Общее число больных достигло 379 051 человека, лечение от COVID-19 продолжает 223 916 из них.
За минувшие сутки в России умерло 174 человека с коронавирусом. Суточный прирост погибших достиг рекордного показателя — 26 мая оперштаб также сообщал о 174 смертях за день. Всего от COVID-19 в стране скончалось 4142 больных.
Вскоре в России появится препарат для профилактики тяжелейшего осложнения COVID-19 — цитокинового шторма. Это опаснейшая реакция иммунной системы на коронавирус нового типа, которая приводит к поражению многих органов — в том числе легких, печени и почек.
Врачи уверяют: цитокиновый шторм может развиться и у здорового человека, подхватившего COVID-19.
Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим. Мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных.
Также, мэр столицы сообщил, что тестирование на наличие антител к COVID-19 методом
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. «Прогулочный режим» в тестовом формате начнет действовать в столице с 1 июня.
В России постепенно снимаются ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Пока москвичи ждут, что им разрешат гулять в парках, жители многих регионов России уже пострижены, покрашены и со свежим маникюром. Здесь знают, каково ходить в парикмахерскую после пандемии COVID-19. И это не совсем то, что было раньше. Уборка и дезинфекция каждые два часа, одноразовые маски и халаты, измерение температуры и другие меры уже стали реальностью.
Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. Это следует из исследования, проведенного дирекцией по
Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку.
Во-первых,я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых,вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно.
Списки умерших от коронавируса врачей ведут Минздрав и сами российские медики.
Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры подготовил рекомендации для кинотеатров по работе в условиях распространения коронавируса COVID-19. Между зрителями должна сохраняться дистанция не менее метра, а попкорн и напитки будут продавать автоматы. Все контактные поверхности каждые два часа следует дезинфицировать.
Ранее Роспотребнадзор утвердил
Россияне начинают снова интересоваться авиабилетами и планируют отдохнуть этим летом на отечественных курортах. В этом месяце было продано более чем на 40% больше билетов, чем в предыдущем. При этом ближе к концу сезона цены на авиабилеты уверенно приближаются к докризисным, а рассчитывать на заграничные поездки, по мнению экспертов, этим летом не стоит.
РЖД с 29 мая возвращаются к обычной рассадке пассажиров в поездах дальнего следования, сообщили в
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул те сектора, которые обычно в кризис ощущают себя более или менее стабильно. На проблемы жалуются ломбарды и микрофинансовые организации (МФО).
Однако эксперты прогнозируют, что в 2020 году спрос на микрозаймы все же вырастет. Аналитики это связывают с тем, что людям, потерявшим работу, экстренно будут нужны деньги на текущие расходы.
Брайан и Карин Траутманы изолировались от вируса на необитаемом острове. Вместе со своей девятимесячной дочерью они провели там больше ста дней, потому что привыкли к жизни на яхте.
Они сами ловят еду, вырабатывают свое электричество, используя солнце и ветер, а для производства чистой воды у них есть опреснитель. Но теперь пара вынуждена бежать от надвигающегося сезона ураганов.
С началом пандемии появились сообщения о том, как сверхбогатые люди ищут надежные убежища на случай экономических катастроф и социальных волнений. Подземные бункеры с системами жизнеобеспечения, неприступные замки и острова — это лишь часть предложений, существующих на этом рынке.
Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы знаменитостей об их планах на жизнь после того, как это всё
Журналист, генеральный продюсер «Матч ТВ» и основательница Ansaligy Тина Канделаки в эксклюзивном видео призналась, что больше всего на самоизоляции соскучилась по живому общению: «Все пять вещей связаны с тем, чтобы дорваться до живых людей».
Во время пандемии врачи — главные герои. Среди них много мам, вынужденных подвергать близких риску заражения или разлучаться с ними ради спасения чужих жизней.
Проект Дети Mail.ru собрал истории четырех женщин, которым нужно не только справляться с врачебной работой, но и оставаться матерями.
Роспотребнадзор согласовал разработанный РФС и РПЛ регламент возобновления тренировок и проведения матчей в чемпионате. Важное изменение: на стадионы разрешено пускать зрителей, их число не должно превышать 10 процентов от вместимости стадиона. Решение о доигровке 8 туров чемпионата и решающих матчей Кубка России было принято исполкомом РФС 15 мая.