Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые испытали в космосе технологию квантовой передачи времени Китайские исследователи первыми в мире испытали технологии квантовой безопасной передачи времени
Фоторепортажи
10Бремя чудес: как изменился мир после карантина
8Отпуск после COVID-19
20:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 28 мая

В регионах России начали работать салоны красоты, кинотеатрам пообещали новые строгие правила, медики рассказывают, как им удается сочетать борьбу с коронавирусом и материнство, а четверть россиян все еще считает эпидемию COVID-19 выдумкой.

Коронавирус COVID-19
20:59 (мск)Премьер-лига вернется. Со зрителями
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
15.0528.05
Скончалось4 142+174
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
15.0528.05
Выздоровело150 993+8 785
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
15.0528.05
Инфицировано5 752 652+108 090
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
15.0528.05
Скончалось357 781+4 992
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
15.0528.05
Выздоровело2 387 896+64 036
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
15.0528.05
Идёт загрузка
Тайские танцовщицы в защитных масках в храме Эраван в Бангкоке, Таиланд | Источник: AP 2020

Число случаев COVID-19 в России превысило 379 тысяч человек

В России за сутки был выявлен 8371 новый случай COVID-19. Общее число больных достигло 379 051 человека, лечение от COVID-19 продолжает 223 916 из них.

За минувшие сутки в России умерло 174 человека с коронавирусом. Суточный прирост погибших достиг рекордного показателя — 26 мая оперштаб также сообщал о 174 смертях за день. Всего от COVID-19 в стране скончалось 4142 больных.

«Цитокиновый шторм»: как побороть губительное осложнение COVID-19

Вскоре в России появится препарат для профилактики тяжелейшего осложнения COVID-19 — цитокинового шторма. Это опаснейшая реакция иммунной системы на коронавирус нового типа, которая приводит к поражению многих органов — в том числе легких, печени и почек.

Врачи уверяют: цитокиновый шторм может развиться и у здорового человека, подхватившего COVID-19.

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим. Мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Также, мэр столицы сообщил, что тестирование на наличие антител к COVID-19 методом ИФА-диагностики показало, что у 14% москвичей есть иммунитет к инфекции.

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. «Прогулочный режим» в тестовом формате начнет действовать в столице с 1 июня.

Как работают салоны красоты в регионах России по новым правилам

В России постепенно снимаются ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Пока москвичи ждут, что им разрешат гулять в парках, жители многих регионов России уже пострижены, покрашены и со свежим маникюром. Здесь знают, каково ходить в парикмахерскую после пандемии COVID-19. И это не совсем то, что было раньше. Уборка и дезинфекция каждые два часа, одноразовые маски и халаты, измерение температуры и другие меры уже стали реальностью.

Четверть россиян назвали эпидемию COVID-19 выдумкой

Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. Это следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку.

Песков попросил Минздрав разъяснить данные о смертности врачей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился, что смертность от коронавируса среди врачей выше, чем в других странах. Кремль попросит Минздрав разъяснить данные о смертности среди медиков.

Во-первых, я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно.
Дмитрий Песков

Списки умерших от коронавируса врачей ведут Минздрав и сами российские медики.

Дезинфекция мечети в Приштине, Косово | Источник: AP 2020

Зрителей в кинотеатрах рассадят через метр

Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры подготовил рекомендации для кинотеатров по работе в условиях распространения коронавируса COVID-19. Между зрителями должна сохраняться дистанция не менее метра, а попкорн и напитки будут продавать автоматы. Все контактные поверхности каждые два часа следует дезинфицировать.

Ранее Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19.

Спрос на авиабилеты у россиян в мае вырос на 40%

Россияне начинают снова интересоваться авиабилетами и планируют отдохнуть этим летом на отечественных курортах. В этом месяце было продано более чем на 40% больше билетов, чем в предыдущем. При этом ближе к концу сезона цены на авиабилеты уверенно приближаются к докризисным, а рассчитывать на заграничные поездки, по мнению экспертов, этим летом не стоит.

РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров

РЖД с 29 мая возвращаются к обычной рассадке пассажиров в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе компании. С апреля РЖД из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 продавали билеты с учетом социальной дистанции.

Займы в самоизоляции

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул те сектора, которые обычно в кризис ощущают себя более или менее стабильно. На проблемы жалуются ломбарды и микрофинансовые организации (МФО).

Однако эксперты прогнозируют, что в 2020 году спрос на микрозаймы все же вырастет. Аналитики это связывают с тем, что людям, потерявшим работу, экстренно будут нужны деньги на текущие расходы.

Застрявшие в раю

Брайан и Карин Траутманы изолировались от вируса на необитаемом острове. Вместе со своей девятимесячной дочерью они провели там больше ста дней, потому что привыкли к жизни на яхте.

Они сами ловят еду, вырабатывают свое электричество, используя солнце и ветер, а для производства чистой воды у них есть опреснитель. Но теперь пара вынуждена бежать от надвигающегося сезона ураганов.

Роботы для сервировки и сбора посуды, как часть мер по соблюдению социальных норм в сдерживании распространения COVID-19 в одном из ресторанов в Ренессе на юго-западе Нидерландов | Источник: AP 2020

Бункеры, рвы и запасные квартиры

С началом пандемии появились сообщения о том, как сверхбогатые люди ищут надежные убежища на случай экономических катастроф и социальных волнений. Подземные бункеры с системами жизнеобеспечения, неприступные замки и острова — это лишь часть предложений, существующих на этом рынке.

Тина Канделаки: «Люди, по вам соскучилась! Хочу вас видеть!»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы знаменитостей об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Журналист, генеральный продюсер «Матч ТВ» и основательница Ansaligy Тина Канделаки в эксклюзивном видео призналась, что больше всего на самоизоляции соскучилась по живому общению: «Все пять вещей связаны с тем, чтобы дорваться до живых людей».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Врачи рассказали о работе и материнстве во время пандемии

Во время пандемии врачи — главные герои. Среди них много мам, вынужденных подвергать близких риску заражения или разлучаться с ними ради спасения чужих жизней.

Проект Дети Mail.ru собрал истории четырех женщин, которым нужно не только справляться с врачебной работой, но и оставаться матерями.

Премьер-лига вернется. Со зрителями

Роспотребнадзор согласовал разработанный РФС и РПЛ регламент возобновления тренировок и проведения матчей в чемпионате. Важное изменение: на стадионы разрешено пускать зрителей, их число не должно превышать 10 процентов от вместимости стадиона. Решение о доигровке 8 туров чемпионата и решающих матчей Кубка России было принято исполкомом РФС 15 мая.

Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
Читайте также
Собянин: ограничения в Москве сохранятся до появления вакцины
Во время загрузки произошла ошибка.
17:04 (мск)© Ньюстюб
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 мая
Коронавирус COVID-19: главные события 26 мая
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Когда лететь на отдых. Россияне начали покупать авиабилеты
Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Над Турцией взорвался крупный метеорит (видео)
РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров
Собянин призвал регионы расширить списки причин смерти от COVID
Здоровье
Пять фактов о здоровье женской груди Почему бюстгальтерам — нет, а УЗИ — да.
Hi-Tech
Зачем россияне закрывают лица детей на фотографиях (чего они боятся) Причин много, в том числе кибербуллинг
Горячие темы на Авто
Как провели выходные. Колитесь! 195
О масках и совести 182
С праздником!!! 162
Калаул! Срывают выход граждан из самоизоляции на рабочие места!!!! 124
Кино
У Марион Котийяр обнаружили коронавируc Возлюбленный актрисы Гийом Кане сообщил, что они вместе заболели COVID-19
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Бабушку по суду обязали удалить фото внуков из соцсетей Иск в отношении женщины подала ее дочь, мама детей
Леди
Альбина Джанабаева с ярким макияжем восхитила фанатов Певица восхитила фанатов.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь