Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
5050 лучших фото о самоизоляции
19:09 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин смерти от COVID

Методика подсчета смертности от коронавируса в Москве не только соответствует рекомендациям ВОЗ, но даже более жесткая, так как учитывает еще ряд причин летального исхода у заболевших коронавирусом, заявил столичный мэр Сергей Собянин, предложив регионам также расширить критерии.

Коронавирус COVID-19
19:26 (мск)Спрос на авиабилеты у россиян в мае вырос на 40%
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
15.0528.05
Скончалось4 142+174
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
15.0528.05
Выздоровело150 993+8 785
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
15.0528.05
Инфицировано5 731 837+95 894
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
15.0528.05
Скончалось356 606+4 371
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
15.0528.05
Выздоровело2 376 542+55 142
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
15.0528.05
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

«Они (правила) не только соответствуют (рекомендациям ВОЗ), они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной», — передает слова Собянина РИА «Новости».

Мэр добавил, что эта позиция по методикам Минздрава уже четко обозначена.

«Поэтому мы не только соответствуем, но и делаем шаг вперед», — отметил он.

Собянин подчеркнул, что летальность от коронавируса в Москве все равно меньше, чем в других странах и городах.

Ранее сообщалось, что в статистике за апрель число умерших из-за коронавируса в Москве может быть скорректировано по новой методике с 639 до 1561.

Читайте также
Собянин: в мае статистика по смертности от коронавируса будет больше
Во время загрузки произошла ошибка.
19:43 (мск)© Ньюстюб
 Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет
Бродский как зеркало русской эволюции
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 26 мая
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19
Известная автомобильная марка уходит с российского рынка
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице
В Сети публикуют фото туч, помешавших улететь ракете Маска
Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями
Здоровье
Пять фактов о здоровье женской груди Почему бюстгальтерам — нет, а УЗИ — да.
Hi-Tech
Зачем россияне закрывают лица детей на фотографиях (чего они боятся) Причин много, в том числе кибербуллинг
Авто
ГАЗ запатентовал облик новой модели (галерея) В Сети появились изображения пяти автомобилей из линейки NN
Кино
У Марион Котийяр обнаружили коронавируc Возлюбленный актрисы Гийом Кане сообщил, что они вместе заболели COVID-19
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Оптимальный возраст между первым и вторым ребенком. 259
Русский рваный пирог ( он же щипаный, он же драный, он же Элла Кацнельбоген!) 160
Вас бесит излишнее внимание со стороны мужиков на улице? 152
Пришли проверить на короновирус. Рассказываю с 1го лица. 125
Леди
Альбина Джанабаева с ярким макияжем восхитила фанатов Певица восхитила фанатов.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь