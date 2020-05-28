Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин смерти от COVID

«Они (правила) не только соответствуют (рекомендациям ВОЗ), они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной», — передает слова Собянина РИА «Новости».
Мэр добавил, что эта позиция по методикам Минздрава уже четко обозначена.
«Поэтому мы не только соответствуем, но и делаем шаг вперед», — отметил он.
Собянин подчеркнул, что летальность от коронавируса в Москве все равно меньше, чем в других странах и городах.
Ранее сообщалось, что в статистике за апрель число умерших