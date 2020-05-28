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21:42 (мск), источник: Life.ru

Учёные: Солнце убивает коронавирус за 15 минут

Солнечный свет эффективно уничтожает коронавирус на поверхностях предметов, заявили в Национальном центре анализа и противодействия биологической угрозе США. Об этом пишет The Journal of Infectious Deseases.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 28.05
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Источник: AFP 2020

Сообщается, что учёные смоделировали климат, характерный для 40-го градуса северной широты. Напомним, именно по этой параллели проходит территория стран и регионов, сильнее всего пострадавших из-за CoViD-19. Среди них Китай, Италия, Испания, юг США и другие.

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В соответствующих этой климатической зоне условиях разместили стальные пластины с образцами SARS-Cov-2. При этом на одних пластинах патогенные частицы находились в искусственно созданной слюне, а на других — в «культивируемой», то есть максимально подходящей для них среде.

Исследователи решили проверить, что будет происходить с вирусом при свете ламп разной мощности. Выяснилось, что при интенсивности света на уровне полуденного солнца коронавирус в слюне погибал менее чем за 7 минут. А в самой благоприятной среде лампы нейтрализовали возбудителя инфекции чуть более чем за 14 минут. Отмечается, что даже более слабый свет борется с SARS-Cov-2, хотя и медленнее.

Стоит упомянуть, что эти данные пополнили список полезных свойств солнечного света — как известно, он является источником витамина D, повышающего иммунитет.

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