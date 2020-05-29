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09:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Британии умер Роберт Уэйтон — самый старый мужчина в мире. Ему было 112 лет

В Британии скончался Роберт Уэйтон — самый старый мужчина в мире. В марте он отпраздновал свой 112-й день рождения.

Источник: PA MEDIA

В феврале Уэйтон стал самым долгоживущим мужчиной после смерти японца Титэцу Ватанабе, которому тоже было 112 лет.

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В заявлении семьи Уйэтона сказано, что он был «необычайным человеком», который «мирно скончался во сне от рака». Это произошло в четверг утром.

Роберт Уэйтон родился 29 марта 1908 года в городе Халл (по-русски его также называют Гулль) в Восточном Йоркшире.

«Боб был необычайным человеком, и для его семьи — вовсе не потому, что он достиг такого невероятного возраста, — сказано в заявлении его родственников. — Он был примером для подражания для всех нас, он прожил свою жизнь, с большим интересом общаясь с очень многими людьми по всему миру».

«На всех он смотрел как на своих братьев или сестер и верил в то, что нужно беречь друг друга и относиться ко всем с любовью и пониманием. У него было очень много друзей, он читал и говорил о политике, теологии, экологии и многом другом до самой смерти», — пишет семья Уйэтона.

День рождения без открытки от Елизаветы II

«Он очень беспокоился об экологии. Вторая спальня в его квартире служила мастерской, в которой было немало мебели, ветряных мельниц и головоломок, которые он делал и продавал, чтобы собрать деньги на благотворительные цели. Мы очень благодарны, что до самого конца Боб оставался нашим остроумным, добрым, знающим и умеющим поговорить отцом, дедом и прадедом. Нам его будет очень не хватать».

Уэйтон родился в городе Халл | Источник: PA MEDIA

Всего несколько недель назад Уйэтон отметил свой день рождения, правда празднование пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

В интервью журналистам он признался, что его тревожит ситуация с Covid-19:

Во время Второй мировой войны нам было ясно, что нужно делать для победы, потому что Черчилль объединил страну. Мы знали, что можем победить, а с этим вирусом всё непонятно.

При этом Уйэтон отказался принимать традиционные открытки от королевы, которые в Британии направляются всем людям, перевалившим 100-летний рубеж в жизни.

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«Я больше не хочу получать эти открытки, потому что мне уже пришло штук 10, и я считаю, что королеве не стоит тратить на это время и силы. Я выбрал ту из них, на которой она улыбается и выглядит счастливой, и эту открытку я держу у себя на столе», — говорил он.

В течение жизни британец работал инженером, ему приходилось бывать в длительных командировках в Тайване, Японии и Канаде.

В интервью Би-би-си он говорил, что секрет его долголетия — «стараться не умирать».

Роберт Уэйтон родился в тот же день, что и самая старая в Британии женщина Джоан Хоккард из Пула.

У него остались двое детей, Дэвид и Дороти, 10 внуков и 25 правнуков.

Самый старый живущий человек в мире — японка Канэ Танака, ей 117 лет.

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