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05:08 (мск), источник: РИА Новости

Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. С ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, полагает врач и телеведущий Александр Мясников.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 29.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
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18.05
8926
19.05
9263
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23.05
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24.05
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28.05
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15.0528.05
Скончалось4 142+174
15.05
113
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94
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15.0528.05
Выздоровело150 993+8 785
15.05
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16.05
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18.05
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15.0528.05
Инфицировано5 808 946+115 880
15.05
84063
16.05
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23.05
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15.0528.05
Скончалось360 308+4 655
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Выздоровело2 415 960+65 872
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Источник: РИА Новости

Он пояснил, что коронавирус фильтруется через иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. По его словам, каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает.

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Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.

«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — отметил Мясников. При этом он подчеркнул важность сохранения ограничительных мер. Это необходимо для того, чтобы выиграть время, а также сделать «взлет кривой более пологим».

«Не мы его в итоге побеждаем, а он сам выдыхается, нам главное переждать с минимальными потерями», — пояснил врач.

При отсутствии мутации, по мнению Мясникова, вирус уже «не наделает большой беды» в будущем.

Всего в России зарегистрировали 379 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.

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