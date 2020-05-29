Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»

Он пояснил, что коронавирус фильтруется через иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. По его словам, каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает.
Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.
«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — отметил Мясников. При этом он подчеркнул важность сохранения ограничительных мер. Это необходимо для того, чтобы выиграть время, а также сделать «взлет кривой более пологим».
«Не мы его в итоге побеждаем, а он сам выдыхается, нам главное переждать с минимальными потерями», — пояснил врач.
При отсутствии мутации, по мнению Мясникова, вирус уже «не наделает большой беды» в будущем.
Всего в России зарегистрировали 379 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.