Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах

Специалист обращает внимание, что требование о ношении маски и перчаток распространяется на посещение кинотеатров. По его словам, несмотря на то, что работники будут проводить обязательную обработку залов после каждого сеанса, пренебрегать мерами профилактики не стоит, например, снимать перчатки и трогать лицо.
«Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что попкорн и напитки отпадают», — отмечает Кондрахин.
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Кондрахин подчеркивает, что заниматься спортом следует в маске и хлопковых перчатках, прорезиненных со стороны ладони.
«Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо», — напомнил он.
В торговом центре следует осторожно относиться к посещению косметических магазинов. Опасность заражения представляют пробники. В случае с духами, когда мы распыляем аромат, наше дыхание учащается, и, если рядом окажется больной COVID-19, вероятность заразиться от него резко возрастет, отмечает Кондрахин.
Врач также посоветовал посетителям салонов красоты по возможности приходить на процедуры со своими инструментами.