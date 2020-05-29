Кузнецова предлагает ограничить продажу в аптеках абортируемых препаратов

«Уполномоченный последовательно проводит работу, направленную на защиту права на жизнь, а также защиту ребенка от насилия, в связи с чем полагает необходимым рекомендовать правительству РФ принять дополнительные меры, направленные на ограничение продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов», — говорится в документе.
Также предлагается принять меры, направленные на изменение в системе финансирования лечебных учреждений, при котором «клиники будут заинтересованы в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».
Кузнецова также ведет работу над проектом федерального закона, который установит правовой статус многодетной семьи в России.
«С целью создания благоприятных условий для многодетной семьи в РФ уполномоченным совместно с Советом Федерации, заинтересованными ведомствами, представителями общественности ведется работа над проектом федерального закона «О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации», — указано в докладе.
Отмечается, что практическим результатом принятия закона должно стать «установление правового статуса многодетной семьи», включая учет информации о таких семьях в федеральном реестре многодетных семей.