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07:00 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова предлагает ограничить продажу в аптеках абортируемых препаратов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает принять меры по ограничению продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена за 2019 год, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Уполномоченный последовательно проводит работу, направленную на защиту права на жизнь, а также защиту ребенка от насилия, в связи с чем полагает необходимым рекомендовать правительству РФ принять дополнительные меры, направленные на ограничение продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов», — говорится в документе.

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Также предлагается принять меры, направленные на изменение в системе финансирования лечебных учреждений, при котором «клиники будут заинтересованы в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».

Статус многодетной семьи

Кузнецова также ведет работу над проектом федерального закона, который установит правовой статус многодетной семьи в России.

«С целью создания благоприятных условий для многодетной семьи в РФ уполномоченным совместно с Советом Федерации, заинтересованными ведомствами, представителями общественности ведется работа над проектом федерального закона «О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации», — указано в докладе.

Отмечается, что практическим результатом принятия закона должно стать «установление правового статуса многодетной семьи», включая учет информации о таких семьях в федеральном реестре многодетных семей.

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