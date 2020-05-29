Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Застрявшие в раюКак изолироваться на Багамах и зачем оттуда бежать
Фоторепортажи
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
07:25 (мск), источник: Известия

Кейт Бланшетт сыграет в фильме по видеоигре Borderlands

Австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет главную роль в экранизации популярной видеоигры в жанре шутер Borderlands. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает портал Screen Rant.

Источник: AP/Invision
Читайте также
Кейт Бланшетт: в чем секрет актрисы

Она воплотит на экране образ сирены Лилит, чья магическая способность заключается в умении создавать фазовый скачок, во время которого она становится невидимой и очень быстро перемещается.

Производством картины занимается киностудия Lionsgate, а режиссерское кресло занял Элай Рот, специализирующийся на фильмах ужасов. Ранее он уже работал с Бланшетт в своем фэнтези «Тайна дома с часами» (2018).

Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах. За роли в картинах «Авиатор» (2004) и «Жасмин» (2013) она удостоилась премий «Оскар». В прошлом году она заявила, что подумывает завершить актерскую карьеру.

Тем не менее в 2020 году австралийка возглавит международное жюри главного конкурса Венецианского кинофестиваля.

 Вне бюджета: соцфонды могут потерять из-за пандемии почти 3 трлн рублей
Естественное вредительство: родившей дома магаданке вынесли приговор за смерть младенца
Коронавирус COVID-19: главные события 28 мая
Учёные: Солнце убивает коронавирус за 15 минут
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Когда лететь на отдых. Россияне начали покупать авиабилеты
Кузнецова предлагает ограничить продажу абортируемых препаратов
Минтруд предложил особые правила увольнений во время пандемии
Наказание для должников. Что грозит за неуплату налогов
Здоровье
Пять фактов о здоровье женской груди Почему бюстгальтерам — нет, а УЗИ — да.
Hi-Tech
Зачем россияне закрывают лица детей на фотографиях (чего они боятся) Причин много, в том числе кибербуллинг
Горячие темы на Авто
С праздником!!! 162
Калаул! Срывают выход граждан из самоизоляции на рабочие места!!!! 126
Это просто пипец какой то! 102
А в Ростове сегодня праздник! 79
Кино
У Марион Котийяр обнаружили коронавируc Возлюбленный актрисы Гийом Кане сообщил, что они вместе заболели COVID-19
Новости партнеров
Фриске-младшая разбилась в ДТП
Судьба Донбасса решена: ЛНР и ДНР будут ликвидированы
У актрисы Елены Яковлевой не будет внуков
Мишустин подписал бессрочный запрет на въезд в РФ
Популярные темы на «Детях»
Оптимальный возраст между первым и вторым ребенком. 314
Мой ребенок... Не умный 220
Третий ребенок 211
Русский рваный пирог ( он же щипаный, он же драный, он же Элла Кацнельбоген!) 195
Леди
Альбина Джанабаева с ярким макияжем восхитила фанатов Певица восхитила фанатов.
Новости партнеров
США и Великобритания больше не смогут влиять на внутреннюю политику России
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Коронавирус подтвердил
Хватит врать о России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь