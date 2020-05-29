Кейт Бланшетт сыграет в фильме по видеоигре Borderlands

Она воплотит на экране образ сирены Лилит, чья магическая способность заключается в умении создавать фазовый скачок, во время которого она становится невидимой и очень быстро перемещается.
Производством картины занимается киностудия Lionsgate, а режиссерское кресло занял Элай Рот, специализирующийся на фильмах ужасов. Ранее он уже работал с Бланшетт в своем фэнтези «Тайна дома с часами» (2018).
Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах. За роли в картинах «Авиатор» (2004) и «Жасмин» (2013) она удостоилась премий «Оскар». В прошлом году она заявила, что подумывает завершить актерскую карьеру.
Тем не менее в 2020 году австралийка возглавит международное жюри главного конкурса Венецианского кинофестиваля.