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08:02 (мск), источник: ТАСС

В Новой Зеландии остался один пациент, инфицированный коронавирусом

СИДНЕЙ, 29 мая. /ТАСС/. Новозеландские медики не выявили ни одного нового случая инфицирования коронавирусом за последнюю неделю. Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны, в Новой Зеландии остался лишь один пациент с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 29.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
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Скончалось4 142+174
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Выздоровело150 993+8 785
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Источник: AFP 2020

По данным ведомства, к настоящему моменту 98,5% инфицированных (то есть 1 481 человек) были признаны полностью выздоровевшими. Под наблюдением медиков остался последний пациент с активным течением болезни, врачи считают его состояние удовлетворительным, и он лечится амбулаторно. На протяжении последних семи дней в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных остается на уровне 1 504.

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Первый случай заражения был выявлен в стране 28 февраля. За все время пандемии из-за осложнений, вызванных инфекцией, умерли 22 человека.

Новозеландские власти 13 мая отменили большую часть введенных ранее ограничений. К настоящему времени полностью восстановлена работа общественного транспорта, разрешены поездки по стране, открыты все магазины, производства, учреждения и ведомства. С некоторыми ограничениями работают предприятия общественного питания и сферы услуг, также установлен лимит на число участников мероприятий. В прежнем режиме идут занятия в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях.

Ожидается, что кабинет министров вновь рассмотрит вопрос об отмене ограничений 8 июня и объявит о переходе на минимальный уровень угрозы безопасности и здоровью нации не позднее 22 июня.

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