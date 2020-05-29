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12:44 (мск), источник: Газета.Ру

Разбор гардероба онлайн: чем занимаются дома россияне

Работа стилистов стоит на паузе: звезды, которые обращались к ним за составлением модных образов, сидят по домам, а показы проходят в виртуальном формате. Однако некоторые специалисты нашли способ перейти в онлайн-режим.

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Источник: Gustavo Fring/CC0

Как стилисты переодевают людей во время пандемии, читайте в материале «Газеты.Ru».

В начале апреля из-за борьбы с пандемией коронавирусной инфекции практически замерла деятельность профессионалов моды, работа которых непосредственно связана с взаимодействием с людьми — стилистов. Как рассказал «Газете.Ru» Павел Пресняков, сооснователь платформы по аренде одежды для стилистов Pullquest, крупные агентства, которые представляют интересы звездных стилистов, разослали им письма о том, что в ближайшие полгода-год они будут сидеть без работы, еще в марте.

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Это оказалось связано, в первую очередь, с отменой всех светских событий — фестивалей, премий, премьер и прочих церемоний с красной дорожкой. Наряжать стало некого и некуда.

Стилистам остались модели для фэшн-съемок в модных журналах и рекламе и ведущие на телевидении — «объекты» продолжили сниматься и выходить в эфир, те, кто подбирает для них одежду, начали делать это удаленно. Что оказалось не так уж и сложно. Стилист Наталья Плотникова, которая сотрудничает с некоторыми телеканалами, призналась «Газете.Ru», что быстро приспособилась к новому формату работы и просто перестала ходить на съемки — герои или ведущие оставались на съемочной площадке одни либо выходили в эфир из собственной квартиры. «Мы закупали в онлайн-магазинах одежду, собирали луки, отпаривали все, фотографировали, как что с чем нужно сочетать, и отправляли ведущим, — объяснила Наталья. — Иногда заказывали одежду с доставкой ведущим на дом».

По ее словам, такой подход изменил само отношение к покупкам среди стилистов и сделал его более экологичным: «Если раньше мы шиковали — полностью переодевали ведущих, когда те приходили на площадку, то сейчас стали чаще использовать их собственную одежду», — поделилась Плотникова. На ее взгляд, это пойдет на пользу и зрителям.

С точки зрения образа мы больше не отделяем ведущих от людей, которые сидят по ту сторону экрана. Они понимают, что на ведущих такая же футболка, такие же джинсы, какие валяются в шкафу любого человека — чтобы выглядеть хорошо, не нужно иметь много одежды, а нужно правильно ее сочетать.
Наталья Плотникова

Одежду, которая уже появлялась в кадре, могут использовать снова, но в другой комбинации, даже в рамках одной и той же программы — но с условием, что ее наденет тот же ведущий, передавать вещи из рук в руки у стилистов не принято.

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Принципу ответственного потребления Наталья учит в школе стиля — сейчас клиентов стало больше, поскольку многие люди на карантине решили перебрать гардероб и научиться самостоятельно создавать себе образы, не обращаясь лишний раз к профессионалам.

«На карантине мы стали профилировать учеников, как правильно выбрать вещи в онлайн-магазине, чтобы их не пришлось сдавать, а также чтобы не покупать слишком много, — рассказала Наталья. — Мы начинаем с изучения собственной анатомии, чтобы не расширять, а сузить круг покупок. Одному человеку не идет все на свете, важно понять, какие силуэты тебе действительно по фигуре, и нацелиться на них. Стиль — это про постоянство, про умение повторяться в том, что тебе идет. Одна предпочитает цветочки и носит только их, другая любит контрасты и делает это своим фирменным стилем».

Обучение онлайн, как и в реальной жизни, начинается с разбора шкафа: человек предъявляет стилисту все его содержимое, а тот подсказывает — что стоит выкинуть, а что оставить.

Однако выполняя это задание, удаленные ученики должны сами выбрать любимые вещи в шкафу и составить из них максимальное количество образов, которые они смогут использовать в повседневной жизни — не забыв при этом подчеркнуть свои достоинства.

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После этого люди фотографируют себя в составленных образах и отправляют фото стилисту, который подсказывает, как сделать те или иные комплекты интереснее, какими аксессуарами украсить, а что лучше в наряде изменить. То, что вообще не попало в подборку, стилист советует смело отдать нуждающимся.

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«У нас нет задачи продать клиенту какую-то одежду, — поясняет Наталья. — Наоборот, мы стараемся использовать максимально то, что уже есть. А от кучи хлама, которая не попала на фото, которая уже не цепляет эмоционально и становится сродни полочкам в шкафу, надо избавляться».

По мнению стилиста, сейчас может оказаться востребованной модель аренды одежды по случаю — для редкого выхода в свет или выпускного, свадьбы, дня рождения. Чтобы не плодить в шкафу однотипные праздничные наряды, их можно брать напрокат. По словам Натальи, в России это пока не очень распространено, в отличие от Европы. «С точки зрения гигиены это многих останавливает, но на самом деле, когда мы покупаем одежду в магазине, мы не знаем, кто ее мерил и где ее валяли, — говорит стилист. — А в хорошей аренде всю одежду обрабатывают, дезинфицируют и после определенного количества использований передают в сэконд-хэнд».

И действительно, по словам Павла Преснякова, в последние полгода его площадке по аренде одежды до марта 2020 удавалось увеличивать количество бронирований примерно на 50% каждый месяц — лишь в апреле количество бронирований упало в 15 раз. Однако и теперь он настроен оптимистично: «В мае уже виден трехкратный рост, а значит, есть вероятность относительно быстрого восстановления», — резюмировал он.

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