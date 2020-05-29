В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день

За минувший день в стране от COVID-19 погибло 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд — 174 смерти, это показатель был достигнут 26 и 28 мая.
Общее число погибших от коронавируса достигло 4 374. Всего в России лечение продолжают 223 992 человека.
Общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 175 829, за сутки врачи диагностировали COVID-19 у 2332 человек. 3474 человека выписались после лечения, число активных случаев в городе составило 98 774. С начала эпидемии от коронавируса в Москве умерли 2 330 человек, 76 из них — за последние сутки.
В Московской области за сутки обнаружили 773 новых случая заболевания, в Санкт-Петербурге — 369, в Нижегородской области — 281. Следующими в списке по наибольшему суточному приросту идут Свердловская область (+230), Ростовская и Челябинская области (+141 в каждом из регионов), Красноярский край (+138) и Волгоградская область (+133).
Общее число случаев в Московской области достигло 37 503. В Санкт-Петербурге с начала пандемии зафиксировали 15 215 случаев, в Нижегородской области — 9244, в Свердловской области — 4923. Также в первом десятке регионов по заболеваемости числятся Дагестан (4704), Ростовская область (4428), Красноярский край (3985), Калужская область (3744) и Краснодарский край (3662).
Накануне департамент здравоохранения Москвы заявил, что пересчитал число умерших от коронавируса за апрель по новой методике. Оперативные данные по смертности были уточнены с 639 до 636 человек.
При этом власти заявили о 756 погибших в апреле, у которых был обнаружен коронавирус, но умерли они не от COVID-19; в 360 случаях COVID-19, «вероятнее всего, оказал существенное влияние» на развитие основных заболеваний. К основной же статистике по заболеваемости и смертности столичный депздрав отнес еще 169 человек, вероятно умерших от COVID-19, но у которых был отрицательный результат теста на коронавирус.
Коронавирус в мире обнаружен более чем у 5,8 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия занимает третье место по общему числу заболевших: больше всего случаев в мире выявлено в США (более 1,7 млн), следом идет Бразилия (около 438 000). Всего от коронавируса умерли более 360 000 человек.