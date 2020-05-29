13:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Что ждет россиян в июне 2020 года
Открытие санаториев, отмена «банковского роуминга», выплата пособий на детей и другие нововведения. Обзор основных законодательных изменений.
С 1 июня во многих регионах России, в том числе в Краснодарском крае, начнут работать санатории с медицинской лицензией. В Ростуризме также предполагают, что в ряде субъектов РФ откроются
1 июня закончится регистрация организаций, занимающихся вопросами детского отдыха в 2020 году. Компании, не попавшие в этот список, лишатся права на предоставления подобных услуг. Предполагается, что дети смогут отдыхать без масочного режима, но с соблюдением социальной дистанции и дезинфекционного режима.
С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь. Для детей от 3 до 16 лет предусмотрено единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка.
Таким образом, подав заявление в июне, родители смогут получить разовую выплату до 33 тыс. руб. Далее выплаты продолжатся ежемесячно.
С 1 июня судебные приставы получат доступ к информации обо всех видах банковских счетов, начиная с номера счета и заканчивая данными о движении средств как в рублях, так и в иностранной валюте. Таким образом, должникам будет сложнее скрыться от взысканий.
С 1 июня вступает в силу закон, запрещающий взыскивать с россиян за долги социальные пособия, которые им выплачивает государство. Для этого вводится специальная маркировка видов дохода гражданина.
С 14 июня будет отменен «банковский роуминг». Переводы средств между счетами отправителя и получателя, открытыми в одном банке, но в разных регионах, станут бесплатными.
До 14 июня продлен режим самоизоляции в Москве
Анна Поваго