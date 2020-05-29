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13:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Что ждет россиян в июне 2020 года

Открытие санаториев, отмена «банковского роуминга», выплата пособий на детей и другие нововведения. Обзор основных законодательных изменений.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 1 июня во многих регионах России, в том числе в Краснодарском крае, начнут работать санатории с медицинской лицензией. В Ростуризме также предполагают, что в ряде субъектов РФ откроются апарт-отели и отели с коттеджным размещением.

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1 июня закончится регистрация организаций, занимающихся вопросами детского отдыха в 2020 году. Компании, не попавшие в этот список, лишатся права на предоставления подобных услуг. Предполагается, что дети смогут отдыхать без масочного режима, но с соблюдением социальной дистанции и дезинфекционного режима.

С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь. Для детей от 3 до 16 лет предусмотрено единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

С 1 июня также начнутся выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере 50% от прожиточного минимума за каждый месяц с начала года.

Таким образом, подав заявление в июне, родители смогут получить разовую выплату до 33 тыс. руб. Далее выплаты продолжатся ежемесячно.

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С 1 июня судебные приставы получат доступ к информации обо всех видах банковских счетов, начиная с номера счета и заканчивая данными о движении средств как в рублях, так и в иностранной валюте. Таким образом, должникам будет сложнее скрыться от взысканий.

С 1 июня вступает в силу закон, запрещающий взыскивать с россиян за долги социальные пособия, которые им выплачивает государство. Для этого вводится специальная маркировка видов дохода гражданина.

С 14 июня будет отменен «банковский роуминг». Переводы средств между счетами отправителя и получателя, открытыми в одном банке, но в разных регионах, станут бесплатными.

До 14 июня продлен режим самоизоляции в Москве из-за пандемии коронавируса COVID-19. Цифровые рабочие пропуска для поездок на транспорте будут продлены автоматически.

Анна Поваго

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