11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медленно «оживающий» Рим показали с дрона (видео)
В Европе начали ослаблять ограничения, введенные
С 18 мая в Италии открылись магазины, рестораны, бары, пиццерии, парикмахерские, салоны красоты, пляжи, гостиницы, музеи и церкви.
Постепенно оживающую столицу страны показали в невероятном таймлапсе, снятом с высоты птичьего полета. В ролике видно, как на дороги в историческом центре Рима постепенно возвращаются автомобили и пешеходы.
По последним данным, в Италии подтверждено 232 тысяч случаев COVID-19, выздоровела 151 тысяча человек, умерло больше 33 тысяч.
Анна Лысенко