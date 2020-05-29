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11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медленно «оживающий» Рим показали с дрона (видео)

В Европе начали ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса.

С 18 мая в Италии открылись магазины, рестораны, бары, пиццерии, парикмахерские, салоны красоты, пляжи, гостиницы, музеи и церкви.

Постепенно оживающую столицу страны показали в невероятном таймлапсе, снятом с высоты птичьего полета. В ролике видно, как на дороги в историческом центре Рима постепенно возвращаются автомобили и пешеходы.

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По последним данным, в Италии подтверждено 232 тысяч случаев COVID-19, выздоровела 151 тысяча человек, умерло больше 33 тысяч.

Анна Лысенко

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