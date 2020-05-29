12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Таиланде цыпленок вылупился на магазинной полке (видео)
Утренний сюрприз.
Хозяйка продуктового магазина в Таиланде по имени Кхун Пукпик пришла утром на работу и заметила в лотке с яйцами только что вылупившегося цыпленка.
Малыш еще даже не обсох и не мог выбраться из половинки скорлупы.
После удивленных возгласов и обсуждения с сотрудниками женщина посадила цыпленка в коробку. В комментарии СМИ она рассказала, что намерена вырастить его как домашнее животное.
Анна Лысенко