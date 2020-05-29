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14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Маски из аптек превратили в предметы искусства (фото)

Их продадут ради помощи медикам.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 29.05
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Знаменитый китайский художник Ай Вэйвэй, которого называют одной из самых влиятельных персон в мире искусства, начал разрисовывать обычные медицинские маски из аптек и продавать в Сети.

Так художник намерен собрать деньги для помощи в борьбе с коронавирусом. Они будут направлены в организации «Врачи без границ», Refugees International и Human Rights Watch, заявил Вэйвэй на своей странице в соцсети.

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«Пандемия COVID-19 — это гуманитарный кризис. Он бросает вызов нашему пониманию XXI века и предупреждает об опасностях впереди. Ситуация требует от каждого человека действовать как в одиночку, так и коллективно. Недостаточно размышлять о новых условиях и коротать время…» — написал он. Даже такое простое действие, как выбор маски, может повлиять на ситуацию, напомнил он.

Ай Вэйвэй — художник-концептуалист, архитектор, куратор, основатель и директор «China Art Archive & Warehouse». По версии журнала Time, он занимает 24-ю строчку в списке самых влиятельных людей мира.

Анна Лысенко

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