Маски из аптек превратили в предметы искусства (фото)

Знаменитый китайский художник Ай Вэйвэй, которого называют одной из самых влиятельных персон в мире искусства, начал разрисовывать обычные медицинские маски из аптек и продавать в Сети.
Так художник намерен собрать деньги для помощи в борьбе с коронавирусом. Они будут направлены в организации «Врачи без границ», Refugees International и Human Rights Watch, заявил Вэйвэй на своей странице в соцсети.
«Пандемия COVID-19 — это гуманитарный кризис. Он бросает вызов нашему пониманию XXI века и предупреждает об опасностях впереди. Ситуация требует от каждого человека действовать как в одиночку, так и коллективно. Недостаточно размышлять о новых условиях и коротать время…» — написал он. Даже такое простое действие, как выбор маски, может повлиять на ситуацию, напомнил он.
Ай Вэйвэй — художник-концептуалист, архитектор, куратор, основатель и директор «China Art Archive & Warehouse». По версии журнала Time, он занимает 24-ю строчку в списке самых влиятельных людей мира.