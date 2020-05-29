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14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Англии миллионер платит жителям деревни за похудение

До этого он три месяца кормил всех бесплатно.

Неизвестный богач предлагает 100 фунтов стерлингов каждому жителю английской деревни Денчуорт в Оксфордшире, который похудеет на 10% за два месяца.

Чтобы получить вознаграждение, нужно сфотографироваться на весах до похудения и после, прислать снимки владельцу местного паба, а тот передаст их анонимному «меценату», сообщает The Telegraph. Очевидно, так миллионер пытается помочь местным жителям сбросить лишний вес после трех месяцев карантина.

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Паб в Денчуорте

Ранее этот же человек бесплатно кормил 170 жителей деревни жареной рыбой и картошкой фри. Он присылал еду через работников того же паба.

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The Telegraph удалось выяснить, что неназванный мужчина действительно богат и живет в этой же деревне.

Анна Лысенко

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