14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Англии миллионер платит жителям деревни за похудение
До этого он три месяца кормил всех бесплатно.
Неизвестный богач предлагает 100 фунтов стерлингов каждому жителю английской деревни Денчуорт в Оксфордшире, который похудеет на 10% за два месяца.
Чтобы получить вознаграждение, нужно сфотографироваться на весах до похудения и после, прислать снимки владельцу местного паба, а тот передаст их анонимному «меценату», сообщает The Telegraph. Очевидно, так миллионер пытается помочь местным жителям сбросить лишний вес после трех месяцев карантина.
Ранее этот же человек бесплатно кормил 170 жителей деревни жареной рыбой и картошкой фри. Он присылал еду через работников того же паба.
The Telegraph удалось выяснить, что неназванный мужчина действительно богат и живет в этой же деревне.
Анна Лысенко