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15:07 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Вечерний Владивосток в облаках

В столице Приморья начался сезон туманов, и это потрясающе красиво.

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Жители Владивостока узнают о наступлении весны не только по зелени на улицах и возвращению птиц. Когда приходит тепло, всё вокруг покрывается туманом. Особенно хорошо наблюдать за городом вечером, когда свет фонарей, огни мостов, маяки и фары машин подсвечивают плотную мглу на улицах. Наш фотокорреспондент Юрий Смитюк вышел в город после заката и сделал удивительные снимки.

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