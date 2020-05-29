15:07 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
Вечерний Владивосток в облаках
В столице Приморья начался сезон туманов, и это потрясающе красиво.
Жители Владивостока узнают о наступлении весны не только по зелени на улицах и возвращению птиц. Когда приходит тепло, всё вокруг покрывается туманом. Особенно хорошо наблюдать за городом вечером, когда свет фонарей, огни мостов, маяки и фары машин подсвечивают плотную мглу на улицах. Наш фотокорреспондент Юрий Смитюк вышел в город после заката и сделал удивительные снимки.