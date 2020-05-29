Ученые нашли в Норвегии древнюю настольную игру

Во время раскопок в западной Норвегии, в местности Итр Фосс, археологи нашли остатки древней могилы, в которой, помимо керамических горшков, стеклянного сосуда и бронзовой булавки, были обнаружены 18 жетонов и удлиненная игральная кость в виде вытянутого бруска с цифрами.
По словам специалистов, эта находка относится к 4 веку нашей эры. Похожие настольные игры шашечного типа археологи встречали ранее при раскопках на территориях, принадлежавших Римской империи.
Считается, что эта настольная игра является аналогом римской игры Ludus latrunculorum или Латрункули, пишет The History blog. Наличие игры в захоронении свидетельствует о высоком статусе покойного, так как в нее играли лишь представители скандинавской элиты.
Найденные артефакты будут изучены в лаборатории Университета Бергена.