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15:42 (мск), источник: Фонтанка

Обезьяны похитили образцы крови с коронавирусом в Индии

Стая обезьян в Индии атаковала медицинского работника и отобрала у него образцы крови пациентов с положительным результатом на COVID-19, сообщает 29 мая Reuters со ссылкой на местные власти.

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Инцидент произошёл на этой неделе, когда лаборант шел по территории кампуса государственного медицинского колледжа в городе Мирут, который находится в 70 километрах к северо-востоку от Нью-Дели.

«Обезьяны сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение. <…> Нам пришлось заново брать анализы», — рассказал сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.

Согласно сообщению властей, неясно, разлили ли обезьяны образцы крови, но люди, живущие около утопающего в зелени кампуса, опасаются дальнейшего распространения вируса, ведь обезьяны могли утащить пробы в жилые районы.

Также, по словам Гарга, неизвестно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом в случае прямого контакта с зараженной кровью. До этого не было никаких доказательств того, что эти животные могут заразиться COVID-19.

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