Обезьяны похитили образцы крови с коронавирусом в Индии

Инцидент произошёл на этой неделе, когда лаборант шел по территории кампуса государственного медицинского колледжа в городе Мирут, который находится в 70 километрах к северо-востоку от Нью-Дели.
«Обезьяны сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение. <…> Нам пришлось заново брать анализы», — рассказал сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.
Согласно сообщению властей, неясно, разлили ли обезьяны образцы крови, но люди, живущие около утопающего в зелени кампуса, опасаются дальнейшего распространения вируса, ведь обезьяны могли утащить пробы в жилые районы.
Также, по словам Гарга, неизвестно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом в случае прямого контакта с зараженной кровью. До этого не было никаких доказательств того, что эти животные могут заразиться COVID-19.