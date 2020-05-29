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18:53 (мск), источник: "Российская газета"

В регионах ЦФО продлили ограничения в связи с COVID-19

В ряде регионов Центрального федерального округа продлены ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 29.05
Инфицировано387 623+8 572
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 374+232
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело159 257+8 264
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 851 494+105 408
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
16.0529.05
Скончалось361 270+3 893
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
16.0529.05
Выздоровело2 445 181+59 342
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
16.0529.05
Идёт загрузка
Источник: Российская газета

В Липецкой области меры продлены до 20 июня. Об этом сообщили в администрации региона. При этом главный санитарный врач области попросил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.

Так, здесь по-прежнему сохраняется обязанность самоизоляции для людей 65 лет и старше, а также всех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Работа торговых центров вещевых рынков, кинотеатров и других заведений для досуга, фитнес-центров и саун так же приостановлена.

«Несоблюдение этих мер ведет к росту заболеваемости, — напомнили в администрации. — И, как следствие, к невозможности снятия ограничительных мер и выпуску людей на работу. Снятие ограничений раньше 20 июня возможно. Это зависит от эпидемиологической ситуации. К сожалению, поведение жителей пока не позволяет рассматривать досрочное снятие мер».

В Липецкой области выявлено 1976 случаев коронавируса, 70 из них — за последние сутки. Медики отметили, что существует четкий недельный цикл: в выходные люди выезжают и собираются компаниями, в течение пяти дней проходит инкубационный период вируса, и к новым выходным — фиксируется рост случаев.

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 15 июня включительно. При этом правительство региона разрешило съезды и собрания политических партий — с соблюдением всех мер безопасности.
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Работа санаториев и домов отдыха — она приостанавливалась до первого июня, — теперь запрещена до особого распоряжения. В ближайшие две недели возможны как ужесточения, так и ослабления режима — в зависимости от эпидемиологической ситуации в области.

По информации регионального Роспотребнадзора, на территории области выявлено 1753 пациента с коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 110 человек. Более половины случаев приходится на Воронеж, также большое количество выявляются в Россошанском, Лискинском и Новоусманском районах.

По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, после ослабления режима самоизоляции и открытия рынков и непродовольственных магазинов в областном центре выявили ряд нарушений. Так, в ходе проверки Юго-Западного рынка установлено множество фактов нарушения правил безопасности. Губернатор Александр Гусев поручил еще раз проверить воронежские рынки в выходные дни.

В Калужской области также продлили режим повышенной готовности до 15 июня.
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Соответствующее постановление 29 мая подписал врио главы региона Владислав Шапша. Согласно документу, в регионе сохраняется масочный режим и режим самоизоляции. По последним данным, количество калужан с диагнозом COVID-19 выросло до 3834 человек. Скончался 31 пациент.

В Брянской области режим повышенной готовности продлен до особого распоряжение главного санитарного врача региона. Соответствующее решение закреплено в протоколе заседания оперативного штаба.

По состоянию на 29 мая в Брянской области зарегистрировано 3473 пациентов с COVID-19, суточный прирост составил 110 человек. С начала пандемии скончался 31 человек, 2006 выздоровели. 113 из них — за последние сутки.

Смоленские власти также продлили действие режима повышенной готовности до 15 июня включительно, усилив ограничения. Приостановлена разрешенная ранее работа парикмахерских, фитнес-студий и салонов красоты.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 2024 случая коронавирусной инфекции и 30 летальных исходов от ее последствий. 705 человек выздоровело, 5971 находится под медицинским наблюдением.

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В Ярославской области ограничительные меры продлены до 7-го и частично до 15 июня. По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, ситуация с коронавирусом в субъекте остается напряженной, что не позволяет делать новые послабления. Существующий режим работы предприятия продлен до 7 июня.

При этом проводить досуговые мероприятия, посещать развлекательные учреждения, принимать клиентов в гостиницах, на турбазах, в домах отдыха и пансионатах нельзя будет до 15 июня. До этой же даты людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Однако расширяется перечень социальных услуг населению: начнется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будут приниматься уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового дома, назначаться единовременные выплаты к началу учебного года.

Напомним, в Ярославской области с 16 мая действует обязательный масочный режим, который тоже пока сохраняется. По данным регионального оперштаба по коронавирусу, на 29 мая в области выявлено 2976 случаев COVID-19.

Выздоровели 698 человек, 14 скончались. Госпитализировано 713 пациентов: 308 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 405 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находятся 3017 человек.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионе начало резко расти после майских праздников, достигнув к 20 мая 135 за сутки. Но потом оно пошло на спад. На 29 мая число выявленных за стуки случаев коронавируса составило 84.

В Тверской области продолжат действовать ограничения в отношении объектов туристической индустрии и образования. В частности, продлено временное ограничение на бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха и санаториях.
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Причем дата снятия этих ограничений не названа: в правительстве региона сообщили, что они будут действовать до их отмены соответствующим документом. Кроме того, в регионе приостановлен прием детей в организации отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия, а также посещение школ и спортшкол.

С 12 мая в области рекомендовано носить маски или респираторы в общественных местах: при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

По последним данным, на территории области всего выявлено 1517 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки — 41. Выздоровели 1024 человека, под наблюдением медиков — 471. 22 пациента скончались.

В то же время в Курской области с 1 июня начинают сниматься ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщали глава региона Роман Старовойт.

По его словам регион достиг всех целевых показателей Роспотребнадзора, позволяющих снять введенные ограничения. Среднее число людей, которых заражает один инфицированный — 0,84. Количество проводимых тестов на 100 тысяч человек — 120,3. Из всех имеющихся коек свободно 50 процентов.

Старовойт подчеркнул, что первый этап снятия ограничений начнется с учетом рекомендаций главного санитарного врача области. Так, в регионе перестают действовать маршрутные листы, отменяется двухнедельный карантин для приезжих, запреты на посещение кладбищ, а также парков, скверов и детских площадок. Открываются непродовольственные магазины, спортплощадки на открытом воздухе и снова действует система льготного проезда на общественном транспорте.

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Однако масочный режим продолжит действовать, при этом контроль за его соблюдением пообещали ужесточить. Так же никаких послаблений не предусмотрено для курян старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Они остаются на режиме самоизоляции до распоряжения об обратном. Закрытыми останутся фитнес-центры, общепит, бани, сауны кинотеатры и автошколы.

И все же для того, чтобы скрасить досуг, в Курской области предусмотрели проект «Открытый экран»: Курскоблвидеофонд будет бесплатно на открытых площадках показывать кино во всех районах области. Места для зрителей будут организованы так, чтобы смотреть фильм можно будет даже из автомобиля.

По словам Роман Старовойта, власти будут мониторить эпидситуацию в регионе. В зависимости от ее развития возможно дальнейшее снятие ограничение. В первую очередь будет рассмотрен вопрос плановой работы стоматологий — ожидается, что открыть их удастся с 8 июня. С 15 июня возможно открытие летних кафе и веранд.

—  Все остальные ограничения продолжают действовать до 14 июня, — отметил он. — Также главным санитарным врачом принято решение не снимать ограничения по посещению религиозных объектов.

В настоящее время в Курской области выявлен 2851 случай новой коронавирусной инфекции, 64 из них — за последние сутки.

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