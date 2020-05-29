18:53 (мск), источник: "Российская газета"
В регионах ЦФО продлили ограничения в связи с COVID-19
В ряде регионов Центрального федерального округа продлены ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
В Липецкой области меры продлены до 20 июня. Об этом сообщили в администрации региона. При этом главный санитарный врач области попросил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.
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«Несоблюдение этих мер ведет к росту заболеваемости, — напомнили в администрации. — И, как следствие, к невозможности снятия ограничительных мер и выпуску людей на работу. Снятие ограничений раньше 20 июня возможно. Это зависит от эпидемиологической ситуации. К сожалению, поведение жителей пока не позволяет рассматривать досрочное снятие мер».
В Липецкой области выявлено 1976 случаев коронавируса, 70 из них — за последние сутки. Медики отметили, что существует четкий недельный цикл: в выходные люди выезжают и собираются компаниями, в течение пяти дней проходит инкубационный период вируса, и к новым выходным — фиксируется рост случаев.
Работа санаториев и домов отдыха — она приостанавливалась до первого июня, — теперь запрещена до особого распоряжения. В ближайшие две недели возможны как ужесточения, так и ослабления режима — в зависимости от эпидемиологической ситуации в области.
По информации регионального Роспотребнадзора, на территории области выявлено 1753 пациента с коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 110 человек. Более половины случаев приходится на Воронеж, также большое количество выявляются в Россошанском, Лискинском и Новоусманском районах.
По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, после ослабления режима самоизоляции и открытия рынков и непродовольственных магазинов в областном центре выявили ряд нарушений. Так, в ходе проверки
Соответствующее постановление 29 мая подписал врио главы региона Владислав Шапша. Согласно документу, в регионе сохраняется масочный режим и режим самоизоляции. По последним данным, количество калужан с диагнозом COVID-19 выросло до 3834 человек. Скончался 31 пациент.
В Брянской области режим повышенной готовности продлен до особого распоряжение главного санитарного врача региона. Соответствующее решение закреплено в протоколе заседания оперативного штаба.
По состоянию на 29 мая в Брянской области зарегистрировано 3473 пациентов с COVID-19, суточный прирост составил 110 человек. С начала пандемии скончался 31 человек, 2006 выздоровели. 113 из них — за последние сутки.
По последним данным, в регионе зарегистрировано 2024 случая коронавирусной инфекции и 30 летальных исходов от ее последствий. 705 человек выздоровело, 5971 находится под медицинским наблюдением.
В Ярославской области ограничительные меры продлены до 7-го и частично до 15 июня. По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, ситуация с коронавирусом в субъекте остается напряженной, что не позволяет делать новые послабления. Существующий режим работы предприятия продлен до 7 июня.
При этом проводить досуговые мероприятия, посещать развлекательные учреждения, принимать клиентов в гостиницах, на турбазах, в домах отдыха и пансионатах нельзя будет до 15 июня. До этой же даты людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Однако расширяется перечень социальных услуг населению: начнется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будут приниматься уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового дома, назначаться единовременные выплаты к началу учебного года.
Выздоровели 698 человек, 14 скончались. Госпитализировано 713 пациентов: 308 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 405 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находятся 3017 человек.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионе начало резко расти после майских праздников, достигнув к 20 мая 135 за сутки. Но потом оно пошло на спад. На 29 мая число выявленных за стуки случаев коронавируса составило 84.
Причем дата снятия этих ограничений не названа: в правительстве региона сообщили, что они будут действовать до их отмены соответствующим документом. Кроме того, в регионе приостановлен прием детей в организации отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия, а также посещение школ и спортшкол.
С 12 мая в области рекомендовано носить маски или респираторы в общественных местах: при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.
По последним данным, на территории области всего выявлено 1517 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки — 41. Выздоровели 1024 человека, под наблюдением медиков — 471. 22 пациента скончались.
По его словам регион достиг всех целевых показателей Роспотребнадзора, позволяющих снять введенные ограничения. Среднее число людей, которых заражает один инфицированный — 0,84. Количество проводимых тестов на 100 тысяч человек — 120,3. Из всех имеющихся коек свободно 50 процентов.
Старовойт подчеркнул, что первый этап снятия ограничений начнется с учетом рекомендаций главного санитарного врача области. Так, в регионе перестают действовать маршрутные листы, отменяется двухнедельный карантин для приезжих, запреты на посещение кладбищ, а также парков, скверов и детских площадок. Открываются непродовольственные магазины, спортплощадки на открытом воздухе и снова действует система льготного проезда на общественном транспорте.
Однако масочный режим продолжит действовать, при этом контроль за его соблюдением пообещали ужесточить. Так же никаких послаблений не предусмотрено для курян старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Они остаются на режиме самоизоляции до распоряжения об обратном. Закрытыми останутся
И все же для того, чтобы скрасить досуг, в Курской области предусмотрели проект «Открытый экран»: Курскоблвидеофонд будет бесплатно на открытых площадках показывать кино во всех районах области. Места для зрителей будут организованы так, чтобы смотреть фильм можно будет даже из автомобиля.
По словам Роман Старовойта, власти будут мониторить эпидситуацию в регионе. В зависимости от ее развития возможно дальнейшее снятие ограничение. В первую очередь будет рассмотрен вопрос плановой работы стоматологий — ожидается, что открыть их удастся с 8 июня. С 15 июня возможно открытие летних кафе и веранд.
— Все остальные ограничения продолжают действовать до 14 июня, — отметил он. — Также главным санитарным врачом принято решение не снимать ограничения по посещению религиозных объектов.
В настоящее время в Курской области выявлен 2851 случай новой коронавирусной инфекции, 64 из них — за последние сутки.