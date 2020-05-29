Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях

В первые месяцы распространения коронавирусной инфекции китайские ученые часто отказывались давать комментарии и обмениваться научными данными со своими зарубежными коллегами. В связи с этим Science, один из крупнейших научных журналов в мире, даже опубликовал открытое письмо с призывом к открытости.
«Если все данные будут скрываться под вуалью секретности, то мы никогда не решим эту проблему. В таком случае новый коронавирус встанет в один ряд с такими трагедиями, как вспышка атипичной пневмонии или аварии на ЧАЭС или Фукусиме», — писали ученые.
Однако в последнем интервью Центральному телевидению Китая глава Национальной лаборатории биобезопасности в Уханьском институте вирусологии Чжимин Юань рассказал об обратном.
«Мы довольно долго сотрудничаем с американскими коллегами в сфере вирусологии. Создано много совместных проектов, в том числе по изучению летучих мышей, — рассказал Юань. — Именно благодаря такому взаимодействию наш институт получил международное признание в области исследования инфекционных заболеваний. Мы должны привлекать к сотрудничеству ученых со всего мира и надеемся сделать нашу лабораторию платформой для будущих обменов и международного сотрудничества».
По словам директора, китайская сторона «всегда поддерживала тесные контакты с международным научным сообществом и различными организациями» в деятельности по изучению вирусов. Он уточнил, что эта деятельность «носит исключительно открытый и прозрачный характер».
Наша лаборатория работает безопасно, в соответствии с нормативными актами и законами. За все годы ее существования не было случаев утечки патогенов или заражения сотрудников инфекцией.
Чжимин Юань глава Национальной лаборатории биобезопасности в Уханьском институте вирусологии
Как отметил ученый, вспышка эпидемии в Ухане стала для всех неожиданностью. Также Юань Чжимин назвал слухами заявления о том, что «все началось с уханьской лаборатории».
Ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью CNN признался, что власти Уханя первое время скрывали истинные масштабы эпидемии.