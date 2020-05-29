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16:22 (мск), источник: ТАСС Наука

Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Руководитель Национальной лаборатории биобезопасности в Ухане Чжимин Юань рассказал о стремлении укреплять контракты с другими странами в области вирусологии и опроверг слухи о том, что коронавирус нового типа создали в стенах его организации. Интервью с Юанем показало Центральное телевидение Китая (CCTV).

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В первые месяцы распространения коронавирусной инфекции китайские ученые часто отказывались давать комментарии и обмениваться научными данными со своими зарубежными коллегами. В связи с этим Science, один из крупнейших научных журналов в мире, даже опубликовал открытое письмо с призывом к открытости.

«Если все данные будут скрываться под вуалью секретности, то мы никогда не решим эту проблему. В таком случае новый коронавирус встанет в один ряд с такими трагедиями, как вспышка атипичной пневмонии или аварии на ЧАЭС или Фукусиме», — писали ученые.

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Однако в последнем интервью Центральному телевидению Китая глава Национальной лаборатории биобезопасности в Уханьском институте вирусологии Чжимин Юань рассказал об обратном.

Международное сотрудничество и отсутствие утечек

«Мы довольно долго сотрудничаем с американскими коллегами в сфере вирусологии. Создано много совместных проектов, в том числе по изучению летучих мышей, — рассказал Юань. — Именно благодаря такому взаимодействию наш институт получил международное признание в области исследования инфекционных заболеваний. Мы должны привлекать к сотрудничеству ученых со всего мира и надеемся сделать нашу лабораторию платформой для будущих обменов и международного сотрудничества».

По словам директора, китайская сторона «всегда поддерживала тесные контакты с международным научным сообществом и различными организациями» в деятельности по изучению вирусов. Он уточнил, что эта деятельность «носит исключительно открытый и прозрачный характер».

Наша лаборатория работает безопасно, в соответствии с нормативными актами и законами. За все годы ее существования не было случаев утечки патогенов или заражения сотрудников инфекцией.
Чжимин Юань
глава Национальной лаборатории биобезопасности в Уханьском институте вирусологии

Как отметил ученый, вспышка эпидемии в Ухане стала для всех неожиданностью. Также Юань Чжимин назвал слухами заявления о том, что «все началось с уханьской лаборатории».

Ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью CNN признался, что власти Уханя первое время скрывали истинные масштабы эпидемии.

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