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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает из песка реалистичные скульптуры животных (фото)

Кажется, что они сейчас оживут и начнут двигаться.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Испанский художник и скульптор Андони Бастаррика уже несколько лет радует жителей и гостей курортного города Сараус в испанской Страна Басков своим творчеством. На местных пляжах он делает из песка невероятно реалистичные скульптуры животных.

Несмотря на то, что иногда Бастаррика размещает на пляжах и набережных и человеческие песчаные скульптуры, именно животные и морские существа пользуются наибольшей популярностью.

Бастаррика является самоучкой, но настолько любит свое дело, что за несколько лет довел свое мастерство до совершенства: отличить песчаные скульптуры от настоящих животных получается не с первого раза.

Екатерина Гура

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