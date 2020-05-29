15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает из песка реалистичные скульптуры животных (фото)
Кажется, что они сейчас оживут и начнут двигаться.
Испанский художник и скульптор Андони Бастаррика уже несколько лет радует жителей и гостей курортного города Сараус в испанской Страна Басков своим творчеством. На местных пляжах он делает из песка невероятно реалистичные скульптуры животных.
Несмотря на то, что иногда Бастаррика размещает на пляжах и набережных и человеческие песчаные скульптуры, именно животные и морские существа пользуются наибольшей популярностью.
Бастаррика является самоучкой, но настолько любит свое дело, что за несколько лет довел свое мастерство до совершенства: отличить песчаные скульптуры от настоящих животных получается не с первого раза.
Екатерина Гура