15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России появилось мороженое с гречкой
Производитель обещает погружение в детские воспоминания.
К летнему сезону в России появилось очень необычное мороженое — с гречкой.
«Вспомните утро в своем детстве, когда мама готовила вам кашу с молоком… Окунитесь в приятные беззаботные воспоминания с нашей вкусной новинкой», — анонсировала компания «Полярис» (Новосибирский хладокомбинат) новый сорт мороженого в соцсети.
«В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки, которая предварительно отварена», — говорят в «Полярисе».
В магазинах необычного лакомства пока нет, его только выпустили, объясняют в компании: «Скоро станет известно в каких городах и в каких магазинах его можно будет купить».
Анна Лысенко