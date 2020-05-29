Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России появилось мороженое с гречкой

Производитель обещает погружение в детские воспоминания.

К летнему сезону в России появилось очень необычное мороженое — с гречкой.

«Вспомните утро в своем детстве, когда мама готовила вам кашу с молоком… Окунитесь в приятные беззаботные воспоминания с нашей вкусной новинкой», — анонсировала компания «Полярис» (Новосибирский хладокомбинат) новый сорт мороженого в соцсети.

«В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки, которая предварительно отварена», — говорят в «Полярисе».

В магазинах необычного лакомства пока нет, его только выпустили, объясняют в компании: «Скоро станет известно в каких городах и в каких магазинах его можно будет купить».

Анна Лысенко

Читайте также
Мороженое со вкусом острой горчицы или хот-дога
Во время загрузки произошла ошибка.
18 августа 2019© Ньюстюб
В России за сутки выявили 8572 случая COVID-19
Что ждет россиян в июне 2020 года
Умер Роберт Уэйтон — самый старый мужчина в мире
Открыться мало: как будут работать ТЦ после снятия ограничений
В Норвегии нашли древнюю настольную игру
В Владивостоке начался сезон туманов, и это потрясающе красиво
Сати Казанова назвала 5 дел, которые сделает после самоизоляции
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Переболевших COVID-19 людей выдает одна деталь
Hi-Tech
Зачем в аэропорту просят включить телефон А также ноутбук или фотокамеру
Авто
Hyundai Solaris или Lada Vesta – что лучше с автоматом? Взять «Ладу» или доплатить за иномарку? С появлением «Весты» этот вопрос стал ещё актуальнее, а не так давно и Vesta, и Solaris получили ряд обновок
Кино
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19 Ранее от коронавируса скончался муж Натальи Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как живет мальчик, от которого мама отказалась из-за диагноза Яша родился с диагнозом Spina bifida
Леди
Елена Степаненко пришла в телестудию в розовом тотал-луке Мнения поклонников о наряде ведущей разделились.
Новости партнеров
Привычные продукты, которые мы не умеем есть
Стало известно имя тульской медсестры
Сын-фрик оставит Елену Яковлеву без внуков
У актрисы Елены Яковлевой не будет внуков
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь