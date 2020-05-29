Дженнифер Гарнер выгуляла кошку в коляске и сделала ее звездой

В последнее время внимание поклонников и папарацци было направлено на голливудского актера Бена Аффлека и его новую пассию Ану де Армас, которые регулярно прогуливаются по улицам Лос-Анджелеса вместе со своими собаками.
Но бывшая супруга Бена Дженнифер Гарнер, которая сейчас находится в британском Брентвуде, оказалась куда интереснее. Актриса быстро переключила все внимание на себя, когда вышла на прогулку с детьми и своей кошкой, которую она везла в детской коляске.
Такую довольно необычную и очень неожиданную картину удалось снять местным папарацци и снимки моментально разлетелись по соцсетям, сделав Гарнер и ее пушистого питомца всеобщими любимцами.
Пользователи Twitter признались, что кошка Гарнер в коляске стала для них самой прекрасной и милой новостью за последнее время, и многие бы мечтали оказаться на ее месте. Они также отметили спокойствие животного, для которого такая прогулка, кажется, была вполне комфортной.