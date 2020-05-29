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16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дженнифер Гарнер выгуляла кошку в коляске и сделала ее звездой

Потому что не каждый день такое увидишь.

В последнее время внимание поклонников и папарацци было направлено на голливудского актера Бена Аффлека и его новую пассию Ану де Армас, которые регулярно прогуливаются по улицам Лос-Анджелеса вместе со своими собаками.

Но бывшая супруга Бена Дженнифер Гарнер, которая сейчас находится в британском Брентвуде, оказалась куда интереснее. Актриса быстро переключила все внимание на себя, когда вышла на прогулку с детьми и своей кошкой, которую она везла в детской коляске.

Такую довольно необычную и очень неожиданную картину удалось снять местным папарацци и снимки моментально разлетелись по соцсетям, сделав Гарнер и ее пушистого питомца всеобщими любимцами.

Пользователи Twitter признались, что кошка Гарнер в коляске стала для них самой прекрасной и милой новостью за последнее время, и многие бы мечтали оказаться на ее месте. Они также отметили спокойствие животного, для которого такая прогулка, кажется, была вполне комфортной.

Екатерина Гура

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