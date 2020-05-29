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18:38 (мск), источник: Lenta.Ru

111-летняя долгожительница победила коронавирус и установила рекорд

Жительница чилийского города Сантьяго победила новую коронавирусную инфекцию и установила рекорд — она стала старейшей чилийкой, вылечившейся от опасной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 29.05
Инфицировано387 623+8 572
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Источник: Publimetro Chile

111-летняя долгожительница Хуана Суньига (Juana Zúñiga) заразилась коронавирусом SARS-CoV-2 наравне с 25 другими постояльцами дома престарелых, где она живет. Однако она оказалась самой пожилой пациенткой. Еще до того как Суньига заболела COVID-19, у нее были проблемы с легкими. Тем не менее болезнь не сильно отразилась на ее здоровье.

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«Она не проявляла никаких симптомов и почти не страдала от высокой температуры», — пояснила директор дома престарелых Мария Пас Сордо (María Paz Sordo).

Суньигу изолировали от других постояльцев на 28 дней. Она излечилась от коронавирусной инфекции 10 мая и стала самой пожилой чилийкой, переболевшей COVID-19.

По данным газеты, Суньига попала в дом престарелых в 2014 году после смерти сестры. Отмечается, что у нее никогда не было мужа и детей.

12 мая сообщалось, что долгожительница из Испании Мария Браньяс (Maria Branyas) стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от коронавируса. Заболевание протекало у 113-летней пенсионерки бессимптомно. У самой пожилой испанки трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

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