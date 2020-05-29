Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
16В США из-за смерти чернокожего после грубого ареста начался бунт
16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британцы приготовили сэндвич для социального дистанцирования

Его можно есть вдвоем.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 29.05
Инфицировано387 623+8 572
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 374+232
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело159 257+8 264
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 844 499+116 870
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
16.0529.05
Скончалось361 119+4 684
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
16.0529.05
Выздоровело2 443 458+68 160
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
16.0529.05
Идёт загрузка

Мясные лавки, пекарня, гастроном и пивная в английском городе Сайренсестер объединились, чтобы создать сэндвич длиной два метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Забавная идея пришла в голову местному повару Этану Роджерсу. Ранее он уже создавал гигантские бутерброды и багеты с беконом.

По словам энтузиастов, такой сэндвич «гарантирует социальное дистанцирование». Есть его можно вдвоем с противоположных концов. При этом будет соблюдаться дистанция в два метра.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Единовременную выплату на детей получат 10 млн семей 1 июня
Что ждет россиян в июне 2020 года
Умер Роберт Уэйтон — самый старый мужчина в мире
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Кошка в коляске в США стала звездой Сети (фото)
В Владивостоке начался сезон туманов, и это потрясающе красиво
Сати Казанова назвала 5 дел, которые сделает после самоизоляции
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Переболевших COVID-19 людей выдает одна деталь
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Hi-Tech
Зачем в аэропорту просят включить телефон А также ноутбук или фотокамеру
Авто
Hyundai Solaris или Lada Vesta – что лучше с автоматом? Взять «Ладу» или доплатить за иномарку? С появлением «Весты» этот вопрос стал ещё актуальнее, а не так давно и Vesta, и Solaris получили ряд обновок
Кино
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19 Ранее от коронавируса скончался муж Натальи Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров
Новости партнеров
Миллионы семей на деле увидели, что такое адресная социальная поддержка
Конституция нужна уже сегодня – узнай, что заработает сразу
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Хватит врать о России
Gnezdo.ru
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Куда ушла красота: Сашу спустя годы уже не узнать
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Россиянам сообщили печальную весть о Николаеве
Леди
Елена Степаненко пришла в телестудию в розовом тотал-луке Мнения поклонников о наряде ведущей разделились.
Новости партнеров
Поправка о детях гарантирует достойное воспитание каждого ребенка
США и Великобритания больше не смогут влиять на внутреннюю политику России
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Социальные поправки гарантируют россиянам поддержку в кризис
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь