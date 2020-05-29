16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британцы приготовили сэндвич для социального дистанцирования
Его можно есть вдвоем.
Мясные лавки, пекарня, гастроном и пивная в английском городе Сайренсестер объединились, чтобы создать сэндвич длиной два метра.
Забавная идея пришла в голову местному повару Этану Роджерсу. Ранее он уже создавал гигантские бутерброды и багеты с беконом.
По словам энтузиастов, такой сэндвич «гарантирует социальное дистанцирование». Есть его можно вдвоем с противоположных концов. При этом будет соблюдаться дистанция в два метра.
Анна Лысенко