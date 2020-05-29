Люди по всему миру выбирают цвет дома для семьи из США

Семья Ландрет из американского города Портленд решила обновить внешний вид своего дома и перекрасить его. Но определиться с цветом они так и не смогли и решили, что было бы правильно посоветоваться с соседями, которым тоже придется смотреть на их дом ежедневно.
Для этого они создали специальную форму для голосования в интернете, куда добавили пять понравившихся цветов.
Анкету для голосования разработала их старшая дочь Грейс в качестве домашнего задания для компьютерного класса в школе.
И сначала все шло по плану, пока за цвет дома не стали голосовать тысячи людей со всего мира. Как оказалось, сосед Ландретов по имени Майкл Нака опубликовал картинку с цветами и код для голосования в Twitter. И пользователям настолько понравилась идея с выбором цветов, что пост за считанные дни стал вирусным.
Про Ландретов написали многие СМИ и сняли сюжет для телевидения. А глава семейства ради интереса добавил в анкету вопрос про страну, из которой голосует пользователь, чтобы затем посмотреть, жители каких стран помогали ему выбрать цвет для дома, сообщает KWG8.
Кстати, пока фаворитами являются цвета под номерами три, четыре и пять.