Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
16В США из-за смерти чернокожего после грубого ареста начался бунт
17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Люди по всему миру выбирают цвет дома для семьи из США

Но на такую популярность американцы не рассчитывали.

Семья Ландрет из американского города Портленд решила обновить внешний вид своего дома и перекрасить его. Но определиться с цветом они так и не смогли и решили, что было бы правильно посоветоваться с соседями, которым тоже придется смотреть на их дом ежедневно.

Для этого они создали специальную форму для голосования в интернете, куда добавили пять понравившихся цветов.

Анкету для голосования разработала их старшая дочь Грейс в качестве домашнего задания для компьютерного класса в школе.

И сначала все шло по плану, пока за цвет дома не стали голосовать тысячи людей со всего мира. Как оказалось, сосед Ландретов по имени Майкл Нака опубликовал картинку с цветами и код для голосования в Twitter. И пользователям настолько понравилась идея с выбором цветов, что пост за считанные дни стал вирусным.

Про Ландретов написали многие СМИ и сняли сюжет для телевидения. А глава семейства ради интереса добавил в анкету вопрос про страну, из которой голосует пользователь, чтобы затем посмотреть, жители каких стран помогали ему выбрать цвет для дома, сообщает KWG8.

Кстати, пока фаворитами являются цвета под номерами три, четыре и пять.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Единовременную выплату на детей получат 10 млн семей 1 июня
Что ждет россиян в июне 2020 года
Умер Роберт Уэйтон — самый старый мужчина в мире
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Кошка в коляске в США стала звездой Сети (фото)
В Владивостоке начался сезон туманов, и это потрясающе красиво
Сати Казанова назвала 5 дел, которые сделает после самоизоляции
Здоровье
Родилась девочка с двумя ртами и двумя языками Уникальный случай произошел в США.
Hi-Tech
Зачем в аэропорту просят включить телефон А также ноутбук или фотокамеру
Горячие темы на Авто
С праздником!!! 162
Пятница философское 150
Калаул! Срывают выход граждан из самоизоляции на рабочие места!!!! 131
Переезд в Москву из Алматы 115
Кино
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19 Ранее от коронавируса скончался муж Натальи Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров
Новости партнеров
Рошаль: коронавирус показал актуальность поправок в Конституцию о медицине
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Хватит врать о России
Чему научат детей?
Gnezdo.ru
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Куда ушла красота: Сашу спустя годы уже не узнать
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Россиянам сообщили печальную весть о Николаеве
Леди
Елена Степаненко пришла в телестудию в розовом тотал-луке Мнения поклонников о наряде ведущей разделились.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь