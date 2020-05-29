17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Плюшевых медведей прокатили на американских горках в Нидерландах
Они вели себя почти как люди.
Парк развлечений Walibi в нидерландском поселке Биддингхейзен снова начал работать после карантина. Чтобы анонсировать открытие, сотрудники парка усадили на американские горки 22 игрушечных медведя.
Плюшевые животные на аттракционе вели себя как живые. От движения они «размахивали» лапами и крутили головами.
«Эти медведи отлично проводят время», — пишут комментаторы в соцсетях. «Обратите внимание на их уши при торможении. Ой, я не могу».
«Это лучшее, что я видел за день», — добавляет подписчик.
Похоже, реклама сработала: на ближайший уикенд все билеты в парк распроданы.
Анна Лысенко