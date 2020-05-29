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21:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: крысы голодают и становятся агрессивнее. Насколько это опасно?

Эпидемия коронавируса полностью изменила жизнь крыс. Эти животные живут за счет отходов жизнедеятельности человека, но в условиях карантина все сидят по домам, рестораны и предприятия не работают, и пригодных для крыс отходов почти не осталось. Как они выживают?

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:46 MSK, 29.05
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Источник: GETTY IMAGES

Введенный по всему миру локдаун привел к тому, что закрылись рестораны, а люди вынуждены сидеть дома. Это привело к множественным последствиям и, в частности, к тому, что крысы начали искать новые источники еды и менять свое поведение.

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На прошлой неделе американский Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил предупреждение, в котором говорится, что грызуны столкнулись с нехваткой пропитания и в поисках еды могут вести себя необычно и агрессивно.

В центре объясняют, что эти животные в основном живут за счет отходов жизнедеятельности человека, но в условиях карантина все сидят по домам, рестораны и предприятия не работают, и пригодных для крыс отходов почти не осталось.

Голодные животные рыщут в поисках еды, что привело к значительному росту их активности и к более ощутимому присутствию в жизни человека.

Возьмем для примера французский квартал в Новом Орлеане, штат Луизиана. Еще в феврале в его джаз-клубах, барах и ресторанах проводили время тысячи людей.

Это один из самых знаменитых районов Нового Орлеана, обычно сотни тысяч человек едут в этот город, чтобы послушать джаз в местных джаз-клубах. Но из-за пандемии сейчас здесь пусто | Источник: GETTY IMAGES

Но спустя несколько недель почти все развлекательные заведения Луизианы закрыли двери из-за вируса, и крысы в прямом смысле слова вышли из укрытия. Такая же активность грызунов наблюдалась в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Службы по борьбе с грызунами и охране общественного здоровья наблюдают резкий рост сообщений от граждан о необычном и агрессивном поведении животных.
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний

Однако ведущий специалист США по изучению грызунов Роберт Корриган считает, что агрессивность крыс направлена не на людей, а на своих сородичей. Крысы соперничают за освоение любой щели, которая может привести их к еде.

«Но это совсем не значит, что они не будут нападать и кусать людей», — сказал Корриган в интервью Би-би-си. Он консультирует различные компании, а также медицинские учреждения США и других стран.

Каннибализм

По меньшей мере треть населения планеты в последние месяцы поменяла свои бытовые привычки из-за Covid-19, и многим животным приходится подстраиваться.

По словам специалистов, крысы способны приспосабливаться к любой среде и ситуации. В голодные времена они даже могут есть друг друга | Источник: AFP

В апреле британская Национальная ассоциация по контролю численности вредителей предупредила, что долговременное закрытие школ, пабов, ресторанов, отелей, туристических достопримечательностей и других общественных мест будет иметь нежелательные последствия.

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Вредители могут беспрепятственно размножаться в пустых зданиях и открыто выходить на поиски еды, говорят британские специалисты.

В отчаянии крысы нападают друг на друга, даже если принадлежат к одной колонии.

«Голодная крыса очень агрессивна по отношению к другим крысам», — говорит главный эксперт США по грызунам Роберт Корриган. По его словам, специалисты наблюдали такие столкновения в местах, где раньше было много еды и куда крысы продолжают инстинктивно приходить.

Кроме того, у крыс под влиянием нестандартных обстоятельств может проявляться каннибализм. По словам Корригана, в такие голодные времена, как сейчас, эти грызуны способны убить и съесть своего сородича.

Мастера адаптации

«Голодные крысы способны преодолевать большие расстояния и забредать в совершенно чужие им районы, где раньше никогда не было крыс», — говорит Корриган.

Сейчас в городских урнах практически нет пищевых отходов, крысы голодают и в поисках еды рыскают по улицам | Источник: BBC News Русская служба

Ученый отмечает, что крысы — весьма грозные животные. Они обладают исключительным чутьем на источники пропитания, а их мощные зубы способны прогрызть двери и многие другие препятствия.

Крысы есть везде, это глобальное явление, и возможно оно благодаря тому, что они мастера приспосабливаться к любой ситуации.
Роберт Корриган

Специалисты разных стран констатируют, что крыс на улицах стало гораздо больше, и соглашаются с тем, что повсеместный карантин дал им пространство и свободу для усиленного размножения. Однако не все разделяют опасения, что крысы заполонят города.

Роберт Корриган считает, что сейчас самое подходящее время для внедрения новых схем по контролю над грызунами.

Во время карантина крысы стали часто появляться в нетипичной для себя среде обитания | Источник: GETTY IMAGES

Почему мы так не любим крыс?

Стаи голодных крыс могут опустошать дома и распространять инфекции. Они проникают в помещения, где находятся маленькие дети, в больницы и дома престарелых.

Крысы могут быть носителями 55 патогенов, способных вызывать различные заболевания. Правда, Covid-19 в это число не входит.

Кроме того, они часто перегрызают провода, что повышает риски возникновения пожаров. Ученые призывают быть особенно бдительными именно сейчас и прикладывать максимум усилий, чтобы не допустить крыс в свой быт.

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