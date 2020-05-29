Коронавирус: крысы голодают и становятся агрессивнее. Насколько это опасно?
Эпидемия коронавируса полностью изменила жизнь крыс. Эти животные живут за счет отходов жизнедеятельности человека, но в условиях карантина все сидят по домам, рестораны и предприятия не работают, и пригодных для крыс отходов почти не осталось. Как они выживают?
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:46 MSK, 29.05
Инфицировано387 623+8 572
16.05 9200
17.05 9709
18.05 8926
19.05 9263
20.05 8764
21.05 8849
22.05 8894
23.05 9434
24.05 8599
25.05 8946
26.05 8915
27.05 8338
28.05 8371
29.05 8572
16.0529.05
Скончалось4 374+232
16.05 119
17.05 94
18.05 91
19.05 115
20.05 135
21.05 127
22.05 150
23.05 139
24.05 153
25.05 92
26.05 174
27.05 161
28.05 174
29.05 232
16.0529.05
Выздоровело159 257+8 264
16.05 4940
17.05 4207
18.05 2836
19.05 5921
20.05 9262
21.05 7289
22.05 7144
23.05 8111
24.05 5363
25.05 5499
26.05 12331
27.05 11079
28.05 8785
29.05 8264
16.0529.05
Инфицировано5 877 503+118 018
16.05 110128
17.05 93987
18.05 78840
19.05 90218
20.05 94059
21.05 99565
22.05 106949
23.05 107500
24.05 84446
25.05 111317
26.05 87225
27.05 95557
28.05 102702
29.05 118473
16.0529.05
Скончалось362 731+4 664
16.05 5410
17.05 4126
18.05 3360
19.05 3386
20.05 4804
21.05 4789
22.05 4844
23.05 5219
24.05 3666
25.05 3126
26.05 1285
27.05 4244
28.05 5204
29.05 4723
16.0529.05
Выздоровело2 464 595+75 539
16.05 54433
17.05 55665
18.05 40047
19.05 56355
20.05 0
21.05 207557
22.05 51642
23.05 107351
24.05 44611
25.05 63420
26.05 71295
27.05 54085
28.05 60627
29.05 67138
16.0529.05
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Введенный по всему миру локдаун привел к тому, что закрылись рестораны, а люди вынуждены сидеть дома. Это привело к множественным последствиям и, в частности, к тому, что крысы начали искать новые источники еды и менять свое поведение.
На прошлой неделе американский Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил предупреждение, в котором говорится, что грызуны столкнулись с нехваткой пропитания и в поисках еды могут вести себя необычно и агрессивно.
В центре объясняют, что эти животные в основном живут за счет отходов жизнедеятельности человека, но в условиях карантина все сидят по домам, рестораны и предприятия не работают, и пригодных для крыс отходов почти не осталось.
Голодные животные рыщут в поисках еды, что привело к значительному росту их активности и к более ощутимому присутствию в жизни человека.
Возьмем для примера французский квартал в Новом Орлеане, штат Луизиана. Еще в феврале в его джаз-клубах, барах и ресторанах проводили время тысячи людей.
Это один из самых знаменитых районов Нового Орлеана, обычно сотни тысяч человек едут в этот город, чтобы послушать джаз в местных джаз-клубах. Но из-за пандемии сейчас здесь пусто
| Источник:GETTY IMAGES
Но спустя несколько недель почти все развлекательные заведения Луизианы закрыли двери из-за вируса, и крысы в прямом смысле слова вышли из укрытия. Такая же активность грызунов наблюдалась в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Службы по борьбе с грызунами и охране общественного здоровья наблюдают резкий рост сообщений от граждан о необычном и агрессивном поведении животных.
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний
Однако ведущий специалист США по изучению грызунов Роберт Корриган считает, что агрессивность крыс направлена не на людей, а на своих сородичей. Крысы соперничают за освоение любой щели, которая может привести их к еде.
«Но это совсем не значит, что они не будут нападать и кусать людей», — сказал Корриган в интервью Би-би-си. Он консультирует различные компании, а также медицинские учреждения США и других стран.
Каннибализм
По меньшей мере треть населения планеты в последние месяцы поменяла свои бытовые привычки из-за Covid-19, и многим животным приходится подстраиваться.
По словам специалистов, крысы способны приспосабливаться к любой среде и ситуации. В голодные времена они даже могут есть друг друга
| Источник:AFP
В апреле британская Национальная ассоциация по контролю численности вредителей предупредила, что долговременное закрытие школ, пабов, ресторанов, отелей, туристических достопримечательностей и других общественных мест будет иметь нежелательные последствия.
Вредители могут беспрепятственно размножаться в пустых зданиях и открыто выходить на поиски еды, говорят британские специалисты.
В отчаянии крысы нападают друг на друга, даже если принадлежат к одной колонии.
«Голодная крыса очень агрессивна по отношению к другим крысам», — говорит главный эксперт США по грызунам Роберт Корриган. По его словам, специалисты наблюдали такие столкновения в местах, где раньше было много еды и куда крысы продолжают инстинктивно приходить.
Кроме того, у крыс под влиянием нестандартных обстоятельств может проявляться каннибализм. По словам Корригана, в такие голодные времена, как сейчас, эти грызуны способны убить и съесть своего сородича.
Мастера адаптации
«Голодные крысы способны преодолевать большие расстояния и забредать в совершенно чужие им районы, где раньше никогда не было крыс», — говорит Корриган.
Сейчас в городских урнах практически нет пищевых отходов, крысы голодают и в поисках еды рыскают по улицам
| Источник:BBC News Русская служба
Ученый отмечает, что крысы — весьма грозные животные. Они обладают исключительным чутьем на источники пропитания, а их мощные зубы способны прогрызть двери и многие другие препятствия.
Крысы есть везде, это глобальное явление, и возможно оно благодаря тому, что они мастера приспосабливаться к любой ситуации.
Роберт Корриган
Специалисты разных стран констатируют, что крыс на улицах стало гораздо больше, и соглашаются с тем, что повсеместный карантин дал им пространство и свободу для усиленного размножения. Однако не все разделяют опасения, что крысы заполонят города.
Роберт Корриган считает, что сейчас самое подходящее время для внедрения новых схем по контролю над грызунами.
Во время карантина крысы стали часто появляться в нетипичной для себя среде обитания
| Источник:GETTY IMAGES
Почему мы так не любим крыс?
Стаи голодных крыс могут опустошать дома и распространять инфекции. Они проникают в помещения, где находятся маленькие дети, в больницы и дома престарелых.
Крысы могут быть носителями 55 патогенов, способных вызывать различные заболевания. Правда, Covid-19 в это число не входит.
Кроме того, они часто перегрызают провода, что повышает риски возникновения пожаров. Ученые призывают быть особенно бдительными именно сейчас и прикладывать максимум усилий, чтобы не допустить крыс в свой быт.
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