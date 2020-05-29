19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мошенников из США поймали благодаря роскошным фото в соцсетях
Преступники сильно хотели похвастаться богатой жизнью.
Латиша и Тимоти Хэрроны из
Супруги зарегистрировали несколько медицинских организаций в государственном реестре, затем они выискивали в интернете некрологи и сообщали в государственных фонд о том, что накануне смерти оказывали ряд услуг покойному, за что получали от правительства компенсацию. Все деньги парочка тратила на свою роскошную жизнь, пишет Insider.
Хэрронам удавалось проворачивать хитрые схемы в течение нескольких лет, пока их не подвело хвастовство. Желание показать свою роскошную жизнь взяло вверх над осторожностью, и они начали публиковать фото частного самолета, дорогого дома, путешествий, ресторанов и драгоценностей в соцсетях.
Эти снимки заинтересовали компетентные органы и в отношении супругов началось тайное расследование, которое, в конце концов, и раскрыло их преступную схему.
Как выяснилось, и Латиша, и Тимоти в прошлом уже имели судимости. По данным Министерства юстиции США, с 2017 по 2019 годы за вымышленные услуги парочка сумела получить от правительства более 13 миллионов долларов. Теперь их ждет суд и конфискация имущества.
Екатерина Гура