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19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мошенников из США поймали благодаря роскошным фото в соцсетях

Преступники сильно хотели похвастаться богатой жизнью.

Латиша и Тимоти Хэрроны из Лас-Вегаса поженились в 2018 году. С виду добропорядочная пара занималась оказанием медицинских и сопутствующих услуг, но, как выяснилось недавно, все это было лишь прикрытием для крупного мошенничества.

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Супруги зарегистрировали несколько медицинских организаций в государственном реестре, затем они выискивали в интернете некрологи и сообщали в государственных фонд о том, что накануне смерти оказывали ряд услуг покойному, за что получали от правительства компенсацию. Все деньги парочка тратила на свою роскошную жизнь, пишет Insider.

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Хэрронам удавалось проворачивать хитрые схемы в течение нескольких лет, пока их не подвело хвастовство. Желание показать свою роскошную жизнь взяло вверх над осторожностью, и они начали публиковать фото частного самолета, дорогого дома, путешествий, ресторанов и драгоценностей в соцсетях.

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Эти снимки заинтересовали компетентные органы и в отношении супругов началось тайное расследование, которое, в конце концов, и раскрыло их преступную схему.

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Как выяснилось, и Латиша, и Тимоти в прошлом уже имели судимости. По данным Министерства юстиции США, с 2017 по 2019 годы за вымышленные услуги парочка сумела получить от правительства более 13 миллионов долларов. Теперь их ждет суд и конфискация имущества.

Екатерина Гура

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