Коронавирус COVID-19: главные события 29 мая

Всего в стране обнаружено 387 623 случая коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки врачи диагностировали COVID-19 еще у 8 572 человек. За минувший день в стране от COVID-19 погибло 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд — 174 смерти, это показатель был достигнут 26 и 28 мая. Общее число погибших от коронавируса достигло 4 374. Всего в России лечение продолжают 223 992 человека.
За неделю с 23 по 29 мая средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. Этот показатель выше, чем в любой другой стране и в 11 раз превышает среднемировой показатель, который равен 0,49.
По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано 36,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом нового типа; 4,4 тысячи смертей и 5 тысяч выздоровевших пациентов. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах.
Медики не выявили ни одного нового случая инфицирования коронавирусом за последнюю неделю. По данным ведомства, к настоящему моменту 98,5% инфицированных были признаны полностью выздоровевшими. Под наблюдением медиков остался последний пациент с активным течением болезни, врачи считают его состояние удовлетворительным, и он лечится амбулаторно.
Пандемия и нестабильная экономическая ситуация влекут за собой массовую безработицу. В свою очередь рынок не отстаёт и выдаёт своё предложение. Так, предлагается купить страховку на случай потери работы. СМИ выяснили, в чём преимущества и недостатки таких полисов.
С 1 июня в Москве заработают магазины, торгующие непродовольственными товарами, и владельцы торговых центров не скрывают надежд на восстановление покупательского трафика. Тем не менее, без развлечений ожидать прежнего наплыва клиентов не стоит, считают эксперты. Также рынок может ждать обострение конкуренции.
Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как соблюдать меры безопасности, находясь в кинотеатрах,
Раньше китайских вирусологов упрекали в том, что они очень неохотно делились данными со своими зарубежными коллегами, но Чжимин Юань заявил об обратном.
Наша лаборатория работает безопасно, в соответствии с нормативными актами и законами. За все годы ее существования не было случаев утечки патогенов или заражения сотрудников инфекцией.
Знаменитый китайский художник Ай Вэйвэй, которого называют одной из самых влиятельных персон в мире искусства, начал разрисовывать обычные медицинские маски из аптек и продавать в Сети. Так художник намерен собрать деньги для помощи в борьбе с коронавирусом. Они будут направлены в организации «Врачи без границ», Refugees International и Human Rights Watch, заявил Вэйвэй на своей странице в соцсети.
Стая обезьян в Индии атаковала медицинского работника и отобрала у него образцы крови пациентов с положительным результатом на COVID-19, сообщает 29 мая Reuters со ссылкой на местные власти. Согласно сообщению властей, неясно, разлили ли обезьяны образцы крови, но люди, живущие около утопающего в зелени кампуса, опасаются дальнейшего распространения вируса, ведь обезьяны могли утащить пробы в жилые районы.
Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё
Выпускница первого сезона «Фабрики звезд», бывшая участница группы «Фабрика», а ныне сольная певица Сати Казанова