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21:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 29 мая

Почему Швеция опередила другие страны по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю, как можно застраховать себя от увольнения во время пандемии и вернутся ли покупатели в торговые центры после смягчения ограничений.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:46 MSK, 29.05
Инфицировано387 623+8 572
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 374+232
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело159 257+8 264
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 877 503+118 018
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
16.0529.05
Скончалось362 731+4 664
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
16.0529.05
Выздоровело2 464 595+75 539
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
16.0529.05
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Обувь расставлена в рамках акции «COVID сегодня, климатический кризис завтра» на площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида | Источник: AP 2020

В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день

Всего в стране обнаружено 387 623 случая коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки врачи диагностировали COVID-19 еще у 8 572 человек. За минувший день в стране от COVID-19 погибло 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд — 174 смерти, это показатель был достигнут 26 и 28 мая. Общее число погибших от коронавируса достигло 4 374. Всего в России лечение продолжают 223 992 человека.

Швеция опередила все страны мира по смертности из-за коронавируса

За неделю с 23 по 29 мая средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. Этот показатель выше, чем в любой другой стране и в 11 раз превышает среднемировой показатель, который равен 0,49.

По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано 36,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом нового типа; 4,4 тысячи смертей и 5 тысяч выздоровевших пациентов. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах.

В Новой Зеландии остался один пациент, инфицированный коронавирусом

Медики не выявили ни одного нового случая инфицирования коронавирусом за последнюю неделю. По данным ведомства, к настоящему моменту 98,5% инфицированных были признаны полностью выздоровевшими. Под наблюдением медиков остался последний пациент с активным течением болезни, врачи считают его состояние удовлетворительным, и он лечится амбулаторно.

Статуя богини Нанг Квак в музее Сиама в Бангкоке | Источник: AP 2020

Компенсация за увольнение. Все особенности страховки от потери работы

Пандемия и нестабильная экономическая ситуация влекут за собой массовую безработицу. В свою очередь рынок не отстаёт и выдаёт своё предложение. Так, предлагается купить страховку на случай потери работы. СМИ выяснили, в чём преимущества и недостатки таких полисов.

Открыться мало: вернутся ли покупатели в торговые центры

С 1 июня в Москве заработают магазины, торгующие непродовольственными товарами, и владельцы торговых центров не скрывают надежд на восстановление покупательского трафика. Тем не менее, без развлечений ожидать прежнего наплыва клиентов не стоит, считают эксперты. Также рынок может ждать обострение конкуренции.

Как не заразиться в общественных местах

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как соблюдать меры безопасности, находясь в кинотеатрах, фитнес-центрах, торговых центрах и салонах красоты.

Человек на самой высокой горе Германии Цугшпитце (2962 метра). Туризм в Германии постепенно восстанавливается | Источник: AP 2020

Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках

Раньше китайских вирусологов упрекали в том, что они очень неохотно делились данными со своими зарубежными коллегами, но Чжимин Юань заявил об обратном.

Наша лаборатория работает безопасно, в соответствии с нормативными актами и законами. За все годы ее существования не было случаев утечки патогенов или заражения сотрудников инфекцией.
Чжимин Юань
глава Национальной лаборатории биобезопасности в Уханьском институте вирусологии

Маски из аптек превратили в предметы искусства

Знаменитый китайский художник Ай Вэйвэй, которого называют одной из самых влиятельных персон в мире искусства, начал разрисовывать обычные медицинские маски из аптек и продавать в Сети. Так художник намерен собрать деньги для помощи в борьбе с коронавирусом. Они будут направлены в организации «Врачи без границ», Refugees International и Human Rights Watch, заявил Вэйвэй на своей странице в соцсети.

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Обезьяны похитили образцы крови с коронавирусом в Индии

Стая обезьян в Индии атаковала медицинского работника и отобрала у него образцы крови пациентов с положительным результатом на COVID-19, сообщает 29 мая Reuters со ссылкой на местные власти. Согласно сообщению властей, неясно, разлили ли обезьяны образцы крови, но люди, живущие около утопающего в зелени кампуса, опасаются дальнейшего распространения вируса, ведь обезьяны могли утащить пробы в жилые районы.

Сати Казанова: «Незамедлительно бы помчала к своему супругу в Италию»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Выпускница первого сезона «Фабрики звезд», бывшая участница группы «Фабрика», а ныне сольная певица Сати Казанова из-за пандемии коронавируса оказалась вдалеке от своего мужа Стефано Тиоццо, который сейчас находится в Италии.

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