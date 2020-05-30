СМИ: Лепс, Басков и Билан обратились за господдержкой

СМИ узнали о том, кто из представителей российского шоу-бизнеса уже обратились за финансовой поддержкой государства — субсидиями в размере МРОТ на человека. Согласно «Собеседнику», в числе прочих звезд, подавших соответствующие документы в ФНС, оказался заслуженный артист России Григорий Лепс. Сообщается, что ему как ИП был отказано в помощи, так как «количество работников заявителя в апреле составляет менее 90% от количества работников в марте 2020 года». По информации источника, за господдержкой также обратилась ювелирная компания, которой частично владеет певец, однако отказали и ей — тоже из-за увольнения сотрудников.
Постигла неудача и коллегу Лепса Леонида Агутина, подававшего заявление 8 мая. А вот певцу Диме Билану заявку не забраковали — как и народному артисту Николаю Баскову.
Сообщается также, что получением субсидии также озаботились две компании, совладельцами которых являются соответственно Алла Пугачева (туристическая компания), а также музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певец Эмин Агаларов (ресторанный бизнес).
Говоря с «Вечерней Москвой» о том, зачем некоторые артисты обращаются за пособиями, Пригожин поддержал их в этом решении.
«Я еще раз повторюсь, что я лично налоги плачу как индивидуальный предприниматель. Все это можно проверить. Буквально 6 мая я заплатил за конец прошлого года и начало этого. Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо, — заявил он.
И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам.
Кроме того, он возмутился попытками некоторых СМИ и политиков «посчитать его деньги». «И кто вообще решил, что Пригожин богатый, что он и так проживет, что у него денег куры не клюют?! Кому какая разница? Что это за тренд такой — обсуждать чужой доход и выяснять, у кого больше, а у кого меньше? Это просто цирк-шапито», — заключил продюсер.
Ранее у Пригожина произошел публичный конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым. Начался он с того, что супруг певицы Валерии заявил о бедственном положении артистов. В ответ на это лидер «Ленинграда» представил общественности ироничный стих, в котором были следующие строки: «Из ботвы готовим каши? // Бересту уже едим? // Сиротинушки вы наши, // Исхудал совсем поди?».
По ходу развития конфликта Пригожин выразил мнение, что Шнуров ведет себя хуже «уличной шпаны». «Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трем веселым буквам. Тебе все равно, про кого с грязненькой рифмочкой— про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет», — возмутился он.
Также продюсер пообещал музыканту «мужской разговор» за впутывание в историю его супруги: «А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам. В любом раскладе семья, жена и дети — святое, а у тебя границы стерты».