Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток Клетки кожи, пересаженные в головной мозг больного с болезнью Паркинсона, привели к прорыву в лечении
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
16В США из-за смерти чернокожего после грубого ареста начался бунт
04:15 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Лепс, Басков и Билан обратились за господдержкой

Стало известно, кто из российских артистов обратился за поддержкой государства. Сделали это, в частности, Григорий Лепс, Дима Билан и Николай Басков, однако одобрены были заявки не всех звезд.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 30.05
Инфицировано387 623+8 572
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 374+232
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело159 257+8 264
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 923 055+119 639
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
16.0529.05
Скончалось364 836+5 045
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
16.0529.05
Выздоровело2 493 378+79 802
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
16.0529.05
Идёт загрузка
Источник: Газета.Ру

СМИ узнали о том, кто из представителей российского шоу-бизнеса уже обратились за финансовой поддержкой государства — субсидиями в размере МРОТ на человека. Согласно «Собеседнику», в числе прочих звезд, подавших соответствующие документы в ФНС, оказался заслуженный артист России Григорий Лепс. Сообщается, что ему как ИП был отказано в помощи, так как «количество работников заявителя в апреле составляет менее 90% от количества работников в марте 2020 года». По информации источника, за господдержкой также обратилась ювелирная компания, которой частично владеет певец, однако отказали и ей — тоже из-за увольнения сотрудников.

Постигла неудача и коллегу Лепса Леонида Агутина, подававшего заявление 8 мая. А вот певцу Диме Билану заявку не забраковали — как и народному артисту Николаю Баскову.
Читайте также
Шоумен Тарзан нашел «новую работу» во время пандемии

Сообщается также, что получением субсидии также озаботились две компании, совладельцами которых являются соответственно Алла Пугачева (туристическая компания), а также музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певец Эмин Агаларов (ресторанный бизнес).

Говоря с «Вечерней Москвой» о том, зачем некоторые артисты обращаются за пособиями, Пригожин поддержал их в этом решении.

«Я еще раз повторюсь, что я лично налоги плачу как индивидуальный предприниматель. Все это можно проверить. Буквально 6 мая я заплатил за конец прошлого года и начало этого. Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо, — заявил он.

И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам.

Кроме того, он возмутился попытками некоторых СМИ и политиков «посчитать его деньги». «И кто вообще решил, что Пригожин богатый, что он и так проживет, что у него денег куры не клюют?! Кому какая разница? Что это за тренд такой — обсуждать чужой доход и выяснять, у кого больше, а у кого меньше? Это просто цирк-шапито», — заключил продюсер.

Читайте также
Жерару Депардье разрешили обращаться за господдержкой в России

Ранее у Пригожина произошел публичный конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым. Начался он с того, что супруг певицы Валерии заявил о бедственном положении артистов. В ответ на это лидер «Ленинграда» представил общественности ироничный стих, в котором были следующие строки: «Из ботвы готовим каши? // Бересту уже едим? // Сиротинушки вы наши, // Исхудал совсем поди?».

По ходу развития конфликта Пригожин выразил мнение, что Шнуров ведет себя хуже «уличной шпаны». «Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трем веселым буквам. Тебе все равно, про кого с грязненькой рифмочкой— про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет», — возмутился он.

Также продюсер пообещал музыканту «мужской разговор» за впутывание в историю его супруги: «А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам. В любом раскладе семья, жена и дети — святое, а у тебя границы стерты».

 Онищенко рассказал о самом «забытом» месте, где можно заразиться корнавирусом
«Чудес не бывает»: в России сокращается количество малых бизнесов
Коронавирус COVID-19
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 28 мая
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
За отказ от обязательной вакцинации предложили штрафовать
Зеленского не пригласили на парад Победы в России
США прекращают все отношения с ВОЗ
Голикова объяснила, почему не опубликовали данные по смертности
В Владивостоке начался сезон туманов, и это потрясающе красиво
Сати Казанова назвала 5 дел, которые сделает после самоизоляции
Здоровье
Родилась девочка с двумя ртами и двумя языками Уникальный случай произошел в США.
Hi-Tech
Зачем в аэропорту просят включить телефон А также ноутбук или фотокамеру
Авто
Hyundai Solaris или Lada Vesta – что лучше с автоматом? Взять «Ладу» или доплатить за иномарку? С появлением «Весты» этот вопрос стал ещё актуальнее, а не так давно и Vesta, и Solaris получили ряд обновок
Кино
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19 Ранее от коронавируса скончался муж Натальи Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как живет мальчик, от которого мама отказалась из-за диагноза Яша родился с диагнозом Spina bifida
Леди
Елена Степаненко пришла в телестудию в розовом тотал-луке Мнения поклонников о наряде ведущей разделились.
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Минимальное пособие по безработице увеличат втрое – президент
Парад Победы пройдет в тот же день, что и в 1945-м – президент
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь