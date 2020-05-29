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29 мая, источник: Lenta.Ru

Франция сожгла 1,6 миллиарда масок в преддверии эпидемии коронавируса

Франция сожгла 1,6 миллиарда масок в преддверии эпидемии коронавируса, так как власти сочли, что в них нет необходимости. Об этом сообщает The Sun.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 29.05
Инфицировано387 623+8 572
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
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8849
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23.05
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24.05
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25.05
8946
26.05
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27.05
8338
28.05
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16.0529.05
Скончалось4 374+232
16.05
119
17.05
94
18.05
91
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22.05
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25.05
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27.05
161
28.05
174
29.05
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Выздоровело159 257+8 264
16.05
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17.05
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18.05
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19.05
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21.05
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26.05
12331
27.05
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28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 885 490+120 396
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
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24.05
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28.05
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Скончалось363 031+4 662
16.05
5410
17.05
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Выздоровело2 468 011+69 783
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16.0529.05
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Источник: Агентство «Москва»

В стране для борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 миллионов масок типа FFP2. Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.

На момент начала эпидемии в стране оставалось всего 117 миллионов средств защиты. Врачи заявляли о том, что масок не хватает на всех пациентов.

По последним данным, во Франции зафиксировано более 186 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 28 тысяч человек скончались в результате эпидемии, среди них 35 медиков.

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