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09:23 (мск), источник: Life.ru

Девушка Илона Маска выставила на аукцион часть своей души

Помимо этого с молотка также уйдут её работы за последнее десятилетие.

Источник: AP 2020

Девушка американского миллиардера, основателя компании ЅраcеХ Илона Маска выставила на аукцион необычный лот, покупатель которого станет обладателем не только её личных вещей, но и получит сертификат на владение частью её души. Стартовая цена лота составляет 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Певица и художница Граймс (в миру Клэр Буше) открыла сразу две онлайн-выставки, на которых представлены её рисунки, гравюры, фотографии и концептуальные работы, сделанные ею за последнее десятилетие. Среди всего этого присутствует также лот, который выглядит как официальный документ, который передаёт процент её души новому владельцу.

— Я видела себя в первую очередь художником, и мне сейчас немного странно осознавать, что люди знают меня благодаря моей музыке, — сказала она.

При этом художница призналась, что первоначально не хотела устраивать распродажу, поэтому и поставила такую высокую цену, чтобы никто не купил лот, а если покупатель всё же нашёлся бы, то она как минимум «неплохо заработала бы». Однако пандемия CoViD-19 нанесла серьёзный экономический ущерб всем, и девушка решила, что 10 миллионов, возможно, слишком «весомая сумма». В связи с этим она предложила покупателям самостоятельно определить стоимость лота.

Отмечается, что к сегодняшнему дню Граймс не продавала свои работы традиционными способами. Единственное исключение было сделано 15 лет назад, когда за роспись фрески на обочине школы Монтессори в Ванкувере ей заплатили 600 долларов. Она сама говорит, что в то время думала, что «сорвала куш».

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