09:23 (мск), источник: Life.ru
Девушка Илона Маска выставила на аукцион часть своей души
Помимо этого с молотка также уйдут её работы за последнее десятилетие.
Девушка американского миллиардера, основателя компании ЅраcеХ Илона Маска выставила на аукцион необычный лот, покупатель которого станет обладателем не только её личных вещей, но и получит сертификат на владение частью её души. Стартовая цена лота составляет 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
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— Я видела себя в первую очередь художником, и мне сейчас немного странно осознавать, что люди знают меня благодаря моей музыке, — сказала она.
При этом художница призналась, что первоначально не хотела устраивать распродажу, поэтому и поставила такую высокую цену, чтобы никто не купил лот, а если покупатель всё же нашёлся бы, то она как минимум «неплохо заработала бы». Однако пандемия CoViD-19 нанесла серьёзный экономический ущерб всем, и девушка решила, что 10 миллионов, возможно, слишком «весомая сумма». В связи с этим она предложила покупателям самостоятельно определить стоимость лота.
Отмечается, что к сегодняшнему дню Граймс не продавала свои работы традиционными способами. Единственное исключение было сделано 15 лет назад, когда за роспись фрески на обочине школы Монтессори в Ванкувере ей заплатили 600 долларов. Она сама говорит, что в то время думала, что «сорвала куш».