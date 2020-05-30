Смертельный грипп. Может ли повториться эпидемия «испанки»

Рассказывает эксперт — ведущий цикла программ «Эпидемия» на телеканале «Доктор» Евгений Паперный.
Начало 1918 года. В разгаре Первая мировая война. В военные действия втянуты все ведущие державы. Но солдаты умирают не только от пуль. Их убивает неизвестная инфекция.
Симптоматика новой болезни на ранней стадии вроде бы типична для простудных заболеваний. Но это только вначале. Позже лицо синеет — возникает цианоз. Развивается лёгочное кровотечение. Страдают глаза, почки и даже мозговая оболочка.
Военная цензура в Европе не пропускает в печать ни строчки об эпидемии. Исключение составляют испанские газеты. Испания соблюдала нейтралитет в Первой мировой войне, поэтому пресса свободно обсуждала развитие доселе неизвестной болезни. Из испанских газет о новой эпидемии узнали и остальные европейцы, а позже весь мир. Поэтому болезнь и вошла в историю под названием «испанский грипп». Кстати, в самой Испании эту болезнь назвали La pesadilla, что в переводе означает «кошмар, страшный сон».
Несмотря на то что эпидемия полномасштабно проявилась в Европе, первые случаи заболевания, идентифицированные современными врачами как проявления испанского гриппа, были выявлены на территории США. Известна даже точная дата — понедельник, 11 марта 1918 года.
Ранним утром этого дня в
Наибольшая смертность от испанского гриппа была зафиксирована среди людей цветущего возраста (от 20 до 40 лет) — в отличие от обычного гриппа, который опасен в основном для детей и стариков. Дело в том, что в случае с «испанкой» против больных работала их собственная иммунная система. Вирус вызывал аномально сильную реакцию иммунитета в ответ на вторжение вирусных агентов. Чем лучше работал иммунитет, тем тяжелее протекало заболевание. Высокая смертность обуславливалась именно избыточной реакцией организма. Некоторые больные умирали уже на следующий день после инфицирования. Во власти пандемии оказался весь земной шар.
Почему же болезнь отступила? С точки зрения выживаемости вирусу невыгодно быть смертоносным. Наоборот, ему удобно жить в организме хозяина как можно дольше, чтобы как можно дольше передаваться другим людям. С «испанкой» это правило было нарушено. За полтора года вирус захватил планету. Все его носители либо переболели и получили иммунитет, либо скончались. Впрочем, генетики выдвигают свою, альтернативную версию: жертвами испанского гриппа стали носители специфичных генов, которые оказались более уязвимы для заразы. Их и выкосила «испанка» во время своего шествия по миру. Все остальные выжили.
Останки солдат, скончавшихся от испанского гриппа, стали источником биологических образцов для микробиологов спустя почти сто лет. Учёным удалось расшифровать РНК вируса. Оказалось, что «испанка» — это результат смешения двух независимых разновидностей вирусов гриппа — птичьего и человеческого. Позже выяснилось, что структура вируса ещё сложнее.
За несколько месяцев до первых случаев регистрации испанского гриппа в
Закончилось мероприятие полным провалом: едва ли не все выставочные экземпляры пали жертвой невиданной ранее болезни. Этот случай удивителен тем, что вовсе не свиньи передали болезнь человеку. Наоборот, человек заразил свиней и получил в обратном порядке усовершенствованную модификацию вируса.
То есть в формировании пандемического штамма приняли участие три совершенно разных биологических вида. Согласно выводам генетиков, вирус передался людям от перелётных птиц, а затем инфекцию подхватили от людей свиньи. В их организме вирус развивался и совершенствовался, пока снова не перекинулся на человеческую популяцию. Миновав три вида носителей, он набрал полную силу и оказался готов к путешествию по миру.
Доказано, что вирус «испанки» является прародителем современных штаммов гриппа. Поэтому учёные, помня об «испанке», с большой настороженностью относятся к каждому новому штамму. Эволюция сделала вирус гриппа совершенным охотником: он постоянно и быстро мутирует, приспосабливаясь к внешним условиям.
Самый надёжный способ защиты от гриппа сегодня — вакцинация. Именно поэтому специалисты постоянно работают над усовершенствованием вакцин.
За последние 20 лет производители постепенно переходили от моновалентных вакцин (защищающих от одного штамма гриппа) к трёх- и четырёхвалентным. Первая российская квадривалентная вакцина для профилактики гриппа зарегистрирована в 2018 году.
По оценкам экспертов, применение четырёхвалентной вакцины в России позволит предотвратить до 265 тысяч случаев заболеваний гриппом за сезон по сравнению с трёхвалентными вакцинами. Но полностью исключить заражение гриппом пока, увы, невозможно.
Птичий грипп
Известно, что эта вирусная болезнь поражала птиц еще в XIX веке. А первый случай заражения человека зарегистрировали в 1997 году.
Болезнь, вызванная вирусом H5N1, начала активно распространяться в 2003 году и переросла в эпидемию. Самая крупная вспышка птичьего гриппа, вызванная вирусом H7N9, пришлась на 2013 год. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Камбодже и Индонезии.
У заболевшего резко повышается температура, появляется сухой кашель, одышка. Вирус приводит к пневмонии, поражению почек, печени и кроветворных органов. По данным ВОЗ, с 2003 года по декабрь 2013 года от птичьего гриппа умерли 384 человека.
Ученые разработали ряд вакцин, но вирус до конца не побежден.
Атипичная пневмония
ТОРС (в народе — атипичная пневмония) впервые заявил о себе в ноябре 2002 года в Китае. За полгода эпидемии заболели 8,5 тысяч человек, 813 из них умерли. Большинство заразившихся — жители Китая, Гонконга и Вьетнама.
У заболевших начинается лихорадка, головные и мышечные боли, сухой кашель. При этом симптомы простуды отсутствуют. В тяжелой стадии начинается пневмония, отек легких и токсический шок. Общая смертность составляет 9−12%
Эффективной вакцины против возбудителя, коронавируса SARS-CoV, пока не создано, но работы ведутся.
Свиной грипп
Хотя вспышки свиного гриппа происходили и раньше, о нем активно заговорили с 2007 года, когда вирус H1N1 стал распространяться в Филиппинах. Два года спустя крупная вспышка произошла в Мексике и США и переросла в пандемию.
По данным ВОЗ, в мире было зафиксировано свыше 414 тысяч подтвержденных случаев заражения, более 5 тысяч человек скончались.
Первые симптомы болезни такие же, как у гриппа. Затем появляются диарея, рвота, боли в животе.
Против свиного гриппа разработано несколько вакцин.
Менингит
В Западной Африке в 2009—2010 году произошла вспышка бактериального менингита. От эпидемии погиб 931 человек.
Во время болезни воспаляется головной и спинной мозг. Заболевший погибает, если не оказать ему своевременную помощь.
Эпидемию удалось остановить, обеспечив страны вакцинами.
Холера
В 2010 году Гаити охватила эпидемия холеры. Источником распространения инфекции стала загрязненная фекалиями река. На январь 2012 года погибло почти 7 тысяч человек.
Стране катастрофически не хватало антибиотиков. К борьбе с болезнью подключились международные гуманитарные организации.
Ближневосточный респираторный синдром
Воспалительное заболевание вызывает коронавирус MERS-CoV. Крупная вспышка произошла в Южной Корее в 2015 году. Умерло 33 человека.
Заболевших госпитализировали с лихорадкой, кашлем, болью в мышцах или суставах, одышкой и головной болью. В тяжелых случаях болезнь вызывает изменение легочной ткани и может вызвать септический шок.
Вакцины пока что не существует.
Геморрагическая лихорадка Эбола
Редкую, но очень опасную болезнь вызывает вирус Эбола. Крупнейшая вспышка эпидемии произошла Западной Африке в 2014—2015 году. В это время умерло больше 11,3 тысяч человек.
На начальной стадии у болезни симптомы гриппа. Затем следуют тошнота, рвота, диарея, боли в животе, иногда икота и сыпь. Смерть наступает из-за обезвоживания и слишком низкого кровяного давления.
Эффективной вакцины до сих пор нет, но разработки ведутся.
Коронавирусная инфекция COVID-19
Острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2, начала распространяться в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, в мире заразились уже 92,8 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались.
Симптомы болезни — лихорадка, кашель, усталость, одышка, боль в мышцах или суставах, иногда — боль в горле и головная боль. Болезнь может протекать в легкой или тяжелой форме.
Вакцины пока что не существует, но над ней работают очень активно.