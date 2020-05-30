Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток Клетки кожи, пересаженные в головной мозг больного с болезнью Паркинсона, привели к прорыву в лечении
Фоторепортажи
14От войны до войны
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
02:22 (мск), источник: Интерфакс

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU Они не коснутся граждан, не желающих прививаться по национальному графику.

Источник: РИА "Новости"

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Соответствующая норма содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

Читайте также
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе «по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей».

Комментируя эту норму, замминистра юстиции Денис Новак заявил «Интерфаксу», что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок».

«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации — ИФ) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — сказал Новак.

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.

Читайте также
 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
США прекращают все отношения с ВОЗ
Зеленского не пригласили на парад Победы в России
Голикова объяснила, почему не опубликовали данные по смертности
В Владивостоке начался сезон туманов, и это потрясающе красиво
Сати Казанова назвала 5 дел, которые сделает после самоизоляции
Здоровье
Родилась девочка с двумя ртами и двумя языками Уникальный случай произошел в США.
Hi-Tech
Зачем в аэропорту просят включить телефон А также ноутбук или фотокамеру
Авто
Hyundai Solaris или Lada Vesta – что лучше с автоматом? Взять «Ладу» или доплатить за иномарку? С появлением «Весты» этот вопрос стал ещё актуальнее, а не так давно и Vesta, и Solaris получили ряд обновок
Кино
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19 Ранее от коронавируса скончался муж Натальи Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров
Новости партнеров
Коронавирус подтвердил
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Премьер Венгрии писал Конституцию за 16 часов лета в самолете
Конституция нужна уже сегодня – узнай, что заработает сразу
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
Куда ушла красота: Сашу спустя годы уже не узнать
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Леди
Елена Степаненко пришла в телестудию в розовом тотал-луке Мнения поклонников о наряде ведущей разделились.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь