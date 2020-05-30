02:22 (мск), источник: Интерфакс
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU Они не коснутся граждан, не желающих прививаться по национальному графику.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Соответствующая норма содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, нарушение законодательства о
Комментируя эту норму, замминистра юстиции Денис Новак заявил «Интерфаксу», что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок».
«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации — ИФ) в соответствии с законом о
В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.