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10:30 (мск), источник: РИА Новости

«Там лежит клад». Загадки «русского Стоунхенджа» в Подмосковье

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Местность, где жил преподобный Сергий Радонежский — известнейший русский святой, привлекает не только православных верующих, но и охотников за аномалиями. Они ищут рядом с подмосковным селом Радонеж урочище Белые боги, где когда-то находилось большое языческое святилище. Его тайны также пытаются раскрыть историки, не за горами и новые археологические исследования.

Источник: РИА Новости

Об одном из самых загадочных уголков России — в материале РИА Новости.

«Странные звуки»

В середине 1960-х молодая пара поздно вечером шла из Радонежа в соседнее Воздвиженское по безлюдной лесной тропинке.

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«Вдруг я услышала голоса, лай собак, смех, стук ведер и другие звуки очень близко от нас. В такой шум окунаешься, находясь днем посреди деревни. Но здесь не было никакого жилья. Идти дальше стало невозможно: что-то как будто препятствовало этому. Слышал все и мой попутчик. Стало страшно. Мы простояли 10−15 минут, а затем потихоньку развернулись и отправились назад», — рассказывала краеведам спустя годы одна из местных жительниц.

Придя домой, она поведала о случившемся родителям. Те ничуть не удивились: в округе давно ходили слухи, что где-то между Радонежем и Воздвиженским — «заколдованное место». Вроде бы там когда-то было языческое святилище. На алтаре — большом каменном полушарии — приносили в жертву юношей и девушек, задабривая могущественных божеств.

Однако где конкретно находилось капище, местные жители не знали. Согласно поверью, в глухом лесу сокрыто нечто очень ценное.

Село Радонеж | Источник: РИА "Новости"

«Сокровища жрецов»

В середине XIX века сюда приехал известный русский этнограф Иван Снегирев, изучавший жизнь великого русского святого Сергия Радонежского. Ему рассказали о древнем святилище Белые боги на холме в двух верстах от Радонежа.

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«По словам старожилов, в овраге лежали камни, под которыми пытались искать клад, а согласно старому преданию, преподобный Сергий водрузил каменный крест на месте истуканов, коим поклонялись жители окрестных селений», — писал в своих заметках Снегирев.

В село повадились охотники за сокровищами. Все хотели найти описанное урочище и спрятанные там сокровища языческих жрецов, предназначавшиеся для украшения главного идола в капище. Московские газеты то и дело сообщали новости с места поисков.

Археологи появились здесь лишь в начале XX века и нашли только несколько захоронений. Правда, копали в полях, в лесную чащу не углублялись. Сельчане не сомневались: гостей напугали духи капища.

Нетипичный бог

В советское время место исследовали с помощью аэрофотосъемки. Разглядели планировку, похожую на знаменитый Стоунхендж.

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Вот только кому было посвящено предполагаемое святилище — большой вопрос. Сведения о Белобоге, на чье имя могло указывать название местности, в отличие от Перуна, Даждьбога или Велеса, весьма скудны. Хотя топонимы, связанные с ним, встречаются по всей Восточной Европе.

«Этому божеству молились о даровании всего хорошего. Он еще отождествляется со Сварогом — верховным божеством. И у него есть брат-антагонист — Чернобог, прототип Кощея», — объясняет РИА Новости специалист по славянскому язычеству Владимир Казаков.

Но вот что странно: Белобогу и Чернобогу поклонялись западные славяне. Поэтому, по словам исследователя, весьма удивительно, что святилище в их честь находилось на северо-востоке Древней Руси.

«Догадки»

Каких-либо свидетельств о конкретных богах археологи пока что не нашли. Полномасштабные раскопки так и не состоялись.

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«Имеются одни лишь предположения — как выглядело святилище, где оно точно находилось, кому здесь поклонялись», — говорит РИА Новости краевед Константин Филимонов.

Любители строить исторические гипотезы рассматривают три точки на местности: городище Радонеж, чье название, по их версии, происходит от имени языческого бога Радегаста (он же Белобог); площадка, где сейчас стоит каменный Преображенский храм (это соотносится с древнерусской традицией возводить церкви на месте языческих святилищ) и дубрава в районе селищ Лешково-4 и Лешково-9 (названия, данные археологами) — именно там еще в XIX веке местные жители находили «белые камни» и останки идолов. «С этим местом действительно связано очень много слухов и легенд», — отмечает Филимонов.

Ежегодно здесь собираются профессиональные историки. За последние годы найдено немало как христианских, так и языческих артефактов XII—XIV вв.еков.

Помимо ученых, окрестности Радонежа облюбовали и разного рода любители мистики. Для них это урочище — «место силы». В происходящих тут аномальных явлениях они читают предупреждение языческих божеств, которые не хотят, чтобы зарытые жрецами сокровища и легендарный каменный алтарь были найдены.

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