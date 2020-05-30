Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток Клетки кожи, пересаженные в головной мозг больного с болезнью Паркинсона, привели к прорыву в лечении
Фоторепортажи
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
12:01 (мск), источник: РИА Новости

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Специалисты Института прогрессивного образования назвали профессии, которые могут стать более высокооплачиваемыми после пандемии коронавируса, сообщает RT.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 30.05
Инфицировано396 575+8 952
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 555+181
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело167 469+8 212
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 941 992+116 356
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
16.0529.05
Скончалось365 252+4 573
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
16.0529.05
Выздоровело2 505 545+76 795
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
16.0529.05
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

По мнению экспертов, повысить зарплаты могут PR- и SMM-специалистам, продюсерам и контент-менеджерам, так как бизнесу в кризисный период нужно развивать сервис и увеличивать число клиентов.

Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

На прибавку к зарплате по тем же причинам могут рассчитывать IT-специалисты, аналитики больших данных и онлайн-маркетологи.

Сложные условия работы могут способствовать росту зарплат у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и тайм-менеджменту и управленцев в сфере логистики, опытных онлайн-педагогов и виртуальных гидов.

Скорее всего, будут расти зарплаты у медиков и специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов, а также работников аграрного сектора (агрономов, зоотехников, ветеринаров, операторов машинного доения).

Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
Читайте также
 Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
В России выявлены 8952 новых случая коронавируса
СМИ: Лепс, Басков и Билан обратились за господдержкой
Раскрыта вероятность наступления тяжелых последствий вируса
За отказ от обязательной вакцинации предложили штрафовать
В ряде крупных городов США начались беспорядки
Таша Строгая назвала 5 вещей, которые сделает после самоизоляции
Роднина осудила фанатов Медведевой и Загитовой
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Переболевших COVID-19 людей выдает одна деталь
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Зачем в аэропорту просят включить телефон А также ноутбук или фотокамеру
Авто
Hyundai Solaris или Lada Vesta – что лучше с автоматом? Взять «Ладу» или доплатить за иномарку? С появлением «Весты» этот вопрос стал ещё актуальнее, а не так давно и Vesta, и Solaris получили ряд обновок
Кино
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19 Ранее от коронавируса скончался муж Натальи Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Бывший муж приходит в гости часть 2-я.. 251
Ура! Каникулы! 247
Ребёнок не дорожит мной 118
прошу совета 68
Леди
50 самых красивых фото о самоизоляции Яркие снимки и вдохновляющие истории.
Новости партнеров
У актрисы Елены Яковлевой не будет внуков
Что церковь сделала с батюшкой, который венчал Собчак и Богомолова
Пьяная Гузеева сорвала спектакль
Новая песня Little Big меньше чем за сутки покорила всю Россию. Видео
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь