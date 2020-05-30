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11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта вероятность наступления самых тяжелых последствий коронавируса

У половины выписанных из больниц самых тяжелых пациентов с коронавирусом изменения в легких проходят через три недели. Вероятность наступления тяжелых последствий заражения раскрыл главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает «Интерфакс».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 30.05
Инфицировано396 575+8 952
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 555+181
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело167 469+8 212
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 941 992+116 356
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
16.0529.05
Скончалось365 252+4 573
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
16.0529.05
Выздоровело2 505 545+76 795
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
16.0529.05
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Источник: РИА "Новости"

«Через три недели у 53 процентов выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в легких. А в больницы попадают самые тяжелые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжелых последствий», — сказал Авдеев.

Он добавил, что считает неполезным ношение масок и перчаток на улицах. В то же время Авдеев отметил, что такие ограничительные меры вводятся с целью свести к минимуму распространение коронавируса.

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«Где-то перегибают палку, мне тоже это не нравится, что на улице заставляют носить маски и перчатки, но это не наши выдумки, не наши национальные особенности, в любом европейском городе сейчас ходят в масках и перчатках», — сказал он и добавил, что средства защиты имеют смысл только при близком контакте, «если вы будете обниматься, целоваться».

Авдеев выразил при этом надежду, что теплая погода снизит распространение вируса. Он подчеркнул, что о второй волне говорить пока рано, новый всплеск может произойти во второй половине осени, он будет связан с распространением других ОРВИ.

В России за последние сутки выявлено 8952 инфицированных. Всего в России за время эпидемии зафиксировано 397 623 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 159,2 тысячи человек, 4374 пациента умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 10 миллионов тестов на коронавирус.

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