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10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляже в США заметили «восстание» моллюсков (видео)

Необычное зрелище.

Жители Флориды в США стали свидетелями того, как сотни двустворчатых моллюсков внезапно «восстали» из песка.

Ролик был снят в городе Дейтона-Бич к северу от Орландо.

«Такое видишь один раз в жизни! Удивительно и даже страшно», — пишут комментаторы. «Может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит?».

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Моллюски на видео принадлежат к виду Donax variabilis. Это типичные обитатели песчаных пляжей Флориды. Обычно они «прячутся» в зоне, которую постоянно омывают волны.

Такие моллюски — важный источник пищи для птиц, крабов и рыбы. Они также очень чувствительны к загрязнению и первыми предупреждают биологов о том, насколько чиста окружающая среда.

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Анна Лысенко

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