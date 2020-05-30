10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
На пляже в США заметили «восстание» моллюсков (видео)
Необычное зрелище.
Жители Флориды в США стали свидетелями того, как сотни двустворчатых моллюсков внезапно «восстали» из песка.
Ролик был снят в городе
«Такое видишь один раз в жизни! Удивительно и даже страшно», — пишут комментаторы. «Может
Моллюски на видео принадлежат к виду Donax variabilis. Это типичные обитатели песчаных пляжей Флориды. Обычно они «прячутся» в зоне, которую постоянно омывают волны.
Такие моллюски — важный источник пищи для птиц, крабов и рыбы. Они также очень чувствительны к загрязнению и первыми предупреждают биологов о том, насколько чиста окружающая среда.
Анна Лысенко