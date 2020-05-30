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12:49 (мск), источник: Газета.Ру

Психотерапевт предрек волну нервных срывов среди школьников

Пандемия коронавируса значительно осложнила сдачу ЕГЭ в 2020 году: дата экзамена несколько раз переносилась, а формат его проведения не ясен до сих пор. На фоне этого школьники находятся в постоянном невротическом стрессе, который, считают психологи, может привести к тяжелым последствиям.

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Источник: РИА "Новости"

«Газета.Ru» выяснила, как репетиторы и центры дополнительного обучения занимаются с выпускниками в условиях самоизоляции, и чем для них обернется новый формат подготовки.

Ответная реакция организма

Основная стадия ЕГЭ в 2020 году начнется 3 июля — первыми состоятся экзамены по литературе и географии, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Таким образом, у школьников появился дополнительный месяц не только для подготовки, но и для переживаний, считает психотерапевт Александр Санников.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

«Я считаю, что количество нервных срывов и суицидов среди школьников из-за непонятной ситуации с ЕГЭ значительно увеличится. Это будет связано с тем, что дети и так находятся в состоянии стресса во время экзаменов, который является ответной реакцией организма на проблемную ситуацию. Однако в обычных условиях это идет людям только на пользу, так как они лучше адаптируются к происходящим вокруг событиям. В случае с пандемией, которая влияет на ЕГЭ, мы получаем не стресс, а дистресс — хроническое состояние, в котором пребывает человек на протяжении долгого времени», — заявил он «Газете.Ru».

По словам Санникова, дистресс проявляется вследствие длительного нагнетания, изменений в сроках и других раздражающих факторов и проявляется уже без адаптации: «Люди настраиваются на одну дату, а потом все меняется, нужно состыковывать дальнейшие планы, то же поступление в университет, с новыми обстоятельствами. Поэтому школьники сейчас постоянно находятся в невротическом стрессе».

Психолог Владимир Белов также отметил, что во время пандемии все школьники оказались выбиты из привычного графика: школа — дом — улица. Кроме того, на их плечи свалилось еще больше ответственности, которую они не готовы принимать.

Подросткам в этом возрасте и так не просто коммуницировать с миром. Меняется система ценностей, появляется больше ответственности, которую не всегда хочется принимать. Учеба в школе, отдых и свободное время дома слились воедино. Через неделю начинаются каникулы, а провести их как раньше не удастся. Невозможность привычного общения со сверстниками и полное непонимание того, что же будет с ЕГЭ — все это факторы, способствующие возникновению стресса.
Владимир Белов

Психолог-консультант Валерия Гудкова в свою очередь отметила, что история с переносом ЕГЭ и постоянной неопределенностью значительно повышает тревогу не только у выпускников, но и у всей семьи.

«Если вам хочется вывести человека из равновесия, то самое жестокое психологическое оружие — это неопределенность. Конечно, мы все оказались в заложниках у пандемии, поэтому неопределенность носит вынужденный характер. И все же поддержать выпускников необходимо. Стресс — нормальный процесс для психики, но только при ограниченной продолжительности и интенсивности. Пребывать в стрессе организм бесконечно не может по определению, поэтому сброс так или иначе произойдет. Как это произойдет — пожалуй, самый важный момент. Если ресурсов для восстановления не хватит, то наш выпускник может уйти в депрессию, что абсолютно точно не повысит его шансы на поступление, — объяснила психолог «Газете.Ru».

«Нам пришлось срочно перестраивать весь учебный процесс»

Дополнительный стресс для школьников возник и после перевода дополнительных занятий в дистанционный формат.

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«Безусловно, 2020 год оказался сложным и для учащихся 11 класса, и для учителей. С середины марта “ЕГЭ-Студия” перешла на дистанционные занятия. Нам пришлось срочно, в течение нескольких дней, перестраивать весь учебный процесс. Закупать необходимое оборудование и тестировать разные системы онлайн-обучения. Проводить инструктаж для преподавателей», — рассказала «Газете.Ru» глава центра подготовки к госэкзаменам «ЕГЭ-Студия» Анна Малкова.

Теперь все занятия центра проходят на платформе Zoom. В процессе используются интерактивные доски, материалы сайта и оцифрованные учебники преподавателей, которые жалуются на нехватку времени: по их словам, теперь подготовка к уроку занимает в 2−3 раза больше времени, чем раньше.

«Дистанционное занятие — это не лекция, а полноценный диалог с учениками. Ребята присылают свои решения задач (или ответы на вопросы) на электронную почту или в WhatsApp. На заключительном этапе подготовки к ЕГЭ особенно эффективны интенсивы — занятия по 4 часа в день в течение недели по какой-либо теме или задаче. Теперь мы работаем в этом формате онлайн», — пояснила Малкова.

По словам руководителя центра, дополнительные проблемы от пандемии возникают и у преподавателей, которым пришлось урезать зарплаты в пользу скидок для учеников, родителям которых нечем платить за занятия:

Наши курсы — это бизнес, хоть и небольшой по масштабу, и мы тоже переживаем все беды, которые обрушились сейчас на малый бизнес в России. Мы держимся. И хотя мы должны были закончить курс к 25 мая — мы продолжаем занятия. Я обещала ребятам, что продлеваю свой курс до последней волны сдачи ЕГЭ. Потому что нельзя их бросить, и сейчас мне нужно быть с ними.

«Развитие превратилось в деградацию»

На новый формат работы перестраиваются и репетиторы, которые проводили не только индивидуальные, но и групповые занятия на дому. По их словам, теперь все «допы» перешли в дистанционный формат, что существенно затрудняет работу с детьми, которые готовятся к ЕГЭ.

Дистанционное репетиторство можно сравнить с айсбергом, когда можно увидеть только одну треть. А две трети скрыты — и совсем не ясно, что они таят. Там кроются не только проблемы с обучением детей, которые остались без полноценного контроля со стороны преподавателей, но и проблемы с их социализацией. В результате все это отразится на их ментальном и физическом здоровье.
Ольга Ветрова
учитель английского языка, которая готовит школьников к ЕГЭ

Тяжело перестроиться было и учителю русского языка и литературы Наталье Иващенко, которая много лет назад ушла из школы и теперь занимается исключительно подготовкой ребят к сдаче итоговых экзаменов. По ее словам, с переходом на формат дистанционных дополнительных занятий дети стали терять полученные знания на глазах.

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«Развитие превратилось в деградацию. Теорию никто не знает, все ответы ищут в интернете. Дети даже писать разучились — школа ведь не нагружает больше писаниной, все печатают и отправляют задания. Это ужасно. Я стараюсь делать так, чтобы они писали от руки и отправляли фотографии, чтобы хоть как-то спасти ситуацию», — объяснила Иващенко «Газете.Ru».

По словам учителя, бросаются в глаза и изменения в настрое школьников, которые планомерно погружаются в депрессию из-за недостатка общения. И тут, как бы ни старались репетиторы, вернуть школьнику интерес к занятиям выходит с большим трудом.

«Дети лишены полноценного общения, сидят поникшие. Ни азарта, ни конкурентного начала, ни необходимого психического состояния у них нет. Чтобы развеселить их, иногда приходится немного болтать на отвлеченные темы — в противном случае, концентрации на работе никакой», — отметила Иващенко.

«Грозит нервным срывом для всей семьи»

Психотерапевт Санников советует постепенно снижать нагрузку на школьника —например, проводить занятие с репетитором только раз в неделю, а в другие дни просто решать по несколько тестов для поддержания уровня знаний.

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«Не нужно на себя возлагать больше забот, чем нужно. Сейчас нагрузку наоборот нужно планово снизить, а не сидеть над учебниками днями и ночами. Хорошо было бы написать себе план, который равномерно распределит нагрузку на оставшийся месяц. Таким образом получится снизить стресс, так как появится свободное время, которое можно потратить на что-то более приятное. Зубря весь месяц, можно только довести себя до того, что к моменту самого экзамена из головы пропадет все выученное. Как следствие — маленькие баллы за экзамен, а за ними дистресс и новая волна суицидов», — объяснил он.

Соглашается с ним и психолог Гудкова. По ее словам, школьникам нужно объяснить, что жить в состоянии вечной гонки с сохранением здоровой психики просто не получится.

«В современном невротичном мире требования “быстрее-выше-сильнее” звучат из каждого утюга. В случае, когда напряжение сохраняется слишком долго и сроки разрядки не известны, мотивацию следует снизить. В противном случае это грозит либо настоящим нервным срывом для всей семьи, либо провалом на экзамене, даже если подготовка была на высшем уровне», — подчеркнула психолог-консультант.

При этом важно помнить о поддержке, которая необходима детям в один из самых сложных периодов их юности, отмечает психолог Белов.

«Взрослым в этот период стоит более внимательно и бережно отнестись к поведению ребенка. Фразы “ты взрослый уже, и это твоя ответственность” или “решай свои проблемы сам” здесь будут неуместны. Ребенок в этом периоде наиболее уязвим, и нуждается в поддержке и понимании взрослого. В то же время необходимо уважать его личное пространство и мнение. Важно соблюдать баланс», — заключил специалист.

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