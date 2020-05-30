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12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружен самый глубоководный осьминог

Он принадлежит к новому виду.

Источник: Alan J. Jamieson, Michael Vecchione

Ученым удалось сфотографировать осьминога на рекордной глубине — почти 7 км.

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Исследователи полагают, что животное, замеченное подводными камерами в Индийском океане, принадлежит к новому виду гримпотевтисов. Это глубоководные осьминоги с характерной внешностью и плавниками, напоминающими уши. Открытие ученых опубликовано в Marine Biology.

Обычно гримпотевтисы обитают на глубине от 100 до 5000 м. В зрелом возрасте большинство этих осьминогов достигает в длину 20 см. Самый большой когда-либо зарегистрированный представитель этого рода вырос до 180 см и весил около 6 кг.

Находка была сделана в рамках экспедиции «Пять глубин». За полтора года ее участники изучили самые глубокие точки океанов.

Анна Лысенко

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