12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружен самый глубоководный осьминог
Он принадлежит к новому виду.
Ученым удалось сфотографировать осьминога на рекордной глубине — почти 7 км.
Исследователи полагают, что животное, замеченное подводными камерами в Индийском океане, принадлежит к новому виду гримпотевтисов. Это глубоководные осьминоги с характерной внешностью и плавниками, напоминающими уши. Открытие ученых опубликовано в Marine Biology.
Обычно гримпотевтисы обитают на глубине от 100 до 5000 м. В зрелом возрасте большинство этих осьминогов достигает в длину 20 см. Самый большой
Находка была сделана в рамках экспедиции «Пять глубин». За полтора года ее участники изучили самые глубокие точки океанов.
Анна Лысенко