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15:02 (мск), источник: m24.ru

В России разработали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 30.05
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Источник: AP 2020

Он пояснил, что вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу иммунизации.

«Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

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Ранее была названа дата начала клинических испытаний вакцины против COVID-19 в России. По словам генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, к данным испытаниям в его учреждении намерены приступить в конце июня.

Также сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью.

При этом отмечалось, что сам прививочный процесс и его масштабирование могут затянуться до девяти месяцев.

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