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30 мая, источник: Московский комсомолец

Пригожин прокомментировал слова Валерии о «дебильной аудитории»

Певица Валерия не может себе позволить выполнять глупые челленджи, а своих подписчиков она не оскорбляла. Об этом заявил супруг исполнительницы и продюсер Иосиф Пригожин.

Как он рассказал «Пятому каналу», Валерия не будет «паясничать» в соцсетях, потому что это просто смешно.

«Она сказала, что не может позволить себе в определенное время вот эти все дебильные штучки, которые делают взрослые люди, это смотрится комично», — пояснил продюсер.

Ранее Валерию раскритиковали подписчики за ее слова о «дебильной аудитории», которые она произнесла в телефонном разговоре с Анитой Цой, во время которого велась съемка ютьюб-шоу, о чем не знала певица. Валерия не захотела проводить онлайн-стрим с коллегой в соцсетях, но предположила, что нужно что-то делать с аудиторией, которая стала «совсем дебильной».

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