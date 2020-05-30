Пригожин прокомментировал слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как он рассказал «Пятому каналу», Валерия не будет «паясничать» в соцсетях, потому что это просто смешно.
«Она сказала, что не может позволить себе в определенное время вот эти все дебильные штучки, которые делают взрослые люди, это смотрится комично», — пояснил продюсер.
Ранее Валерию раскритиковали подписчики за ее слова о «дебильной аудитории», которые она произнесла в телефонном разговоре с Анитой Цой, во время которого велась съемка ютьюб-шоу, о чем не знала певица. Валерия не захотела проводить онлайн-стрим с коллегой в соцсетях, но предположила, что нужно что-то делать с аудиторией, которая стала «совсем дебильной».